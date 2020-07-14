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Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in bebeği Marsel dünyaya geldi!

2018'de evlenen Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun çiftinin Marsel adını verdikleri çocukları 14 saat süren doğumla dünyaya geldi.

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in bebeği Marsel dünyaya geldi!
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Çukur dizisinin 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında meslektaşı Cansu Tosun ile dünyaevine girmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin Marsel adını verdikleri oğulları dün dünyaya gözlerini açtı.

Ceyda Düvenci müjdeli haberi paylaştı

Hamileliğinin son günlerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan güzel oyuncu Cansu Tosun, oğlu Marsel'i kucağına aldı. Doğum haberini yakın dostları oyuncu Ceyda Düvenci verdi. Ceyda Düvenci, Instagram'dan yaptığı hikaye paylaşımında "Hoş geldin... Sefalar getirdin ailemize 13 Temmuz 2020. İyi ki geldin" yazdı.

14 saat süren doğum

Hastane çıkışı eşi Erkan Kolçak Köstendil ile görüntülenen Cansu Tosun, Uçankuş'a yaptığı açıklamada doğumun yaklaşık 14 saat sürdüğünü belirterek bebeğin ve kendisinin durumunun iyi olduğunu anlattı. Çok mutlu olduğu görülen Köstendil ise eşinin daha fazla ayakta durmasını istemediği için sarılarak araçlarına bindirdi.

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