Bahar alerjisi nedir gözlerde kızarıklık ve kaşıntıya sebep oluyor!

Daha şimdiden sıcak havalarla etkisini gösteren bahar mevsimi alerjileri de beraberinde getiriyor. Vücudu koruyan immune sistemi kimi insanlarda zararlı olmayan maddelere aşırı reaksiyon göstererek alerjilere sebep oluyor. Bu alerjiler de gözlerde yanma, kızarıklık, burun akıntısı ve hapşırık gibi belirtiler gösteriyor. Bahar alerjisinin kronikleşmemesi için belirtileri hafife almamak ve bir an önce tedaviye başvurmak gerekiyor. Bahar alerjisi ile ilgili merak ettikleriniz haberimizin devamında...

Bahar alerjisi nedir?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit (saman nezlesi), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

Bahar alerjisi belirtileri nelerdir?

- Burun tıkanıklığı,

- Hapşırma nöbetleri,

- Sulu burun akıntısı,

- Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit),

- Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,

- Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması,

- Koku ve tat duyularında azalma,

- Yorgunluk,

- Algılama güçlüğü,

- Uyku bozukluğu ,

- Damakta ve gırtlakta kaşıntı,

- Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

Haftada 4 günden az ya da 4 haftadan daha kısa süren alerjik rinit semptomlarının olması aralıklı alerjik rinit olarak, haftada 4 günden daha fazla veya 4 haftadan daha fazla süren alerik rinit semptomlarının olması kalıcı alerjik rinit olarak tanımlanır.

Bahar alerjisi neden olur?

Alerji çok sık görülen bir hastalıktır. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörler ortaya çıkışında önemli rol oynar. İmmün sistem normal olarak vücudumuzu bakteri, virüs gibi mikroplara ve zararlı maddelere karşı korur. Ancak normalde zararlı olmayan maddelere karşı immün sistem abartılı cevaplar vermeye başlar ise buna alerji denir. Alerjik hastaların immün sistemleri bazı maddelere karşı aşırı hassastır. Bu maddelerle karşılaşınca immün sistem kontrolden çıkar ve kaşıntı, kızarıklık, şişme, spazm, göz yaşarması, burun akıntısı gibi alerjik şikayetler ortaya çıkar.

Bahar alerjisi nasıl tedavi edilir?

Alerjik rinit (bahar alerjisi) uzun süren hasta hekim ilişkisi ve sabır gerektiren bir tedavidir. Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir. A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır. Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir. Bazı hastalarda immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır. İmmünoterapi için seçilecek hastalar genellikle alerjisi ilaçlarla kontrol edilemeyen veya ilaç yan etkilerinden rahatsız olan hastalardır. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir.

Bahar alerjisinden korunma yolları

- Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın.

- Polen mevsiminde spor için kapalı alanları tercih edin.

- Siperli şapka kullanın.

- Göz nezleniz varsa güneş gözlüğü faydalı olabilir.

- Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin

- Uzun kollu elbiseler ve pantolon giyin.

- Eve geldiğinizde duş alın ve bol su ile yüzünüzü yıkayın.