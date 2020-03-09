Oyuncu Kerem Bürsin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulara isyan etti!

Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'deki bir mekanda yemek yerken basına görüntü verdi. Mekan çıkışında kendisini bekleyen muhabirlere konuşan genç oyuncu, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkında kendisine soru sorulmasına rest çekti.

"Artık beni bu olaya karıştırmayın!"

Serenay Sarıkaya ile 3 buçuk yıl süren ilişkisini geçen sene Nisan ayında noktalayan Kerem Bursin, muhabirlerin ilk kez kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'la ilgili sorular sorulması üzerine gülümsedi. Eski sevgilisiyle ilgili sorulardan çok sıkıldığını dile getiren Kerem Bursin, "Artık beni bu olaya karıştırmayın" diyerek tepki gösterdi.