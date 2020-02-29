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Ayva tatlısı nasıl yapılır kış bitmesin isteyeceksiniz!

Sevdiklerinize sunacağınız bu pratik tatlı tarifi ile hem damaklarına şenlik yaşatacak hem de tatlı sohbetlerinize ortak edeceksiniz. İşte hazırlanışı!

Ayva tatlısı nasıl yapılır kış bitmesin isteyeceksiniz!
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Ayva tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Uzun kış gecelerinde size eşlik şahane bir tatlı tarifi olan ayva tatlısını yoksa siz hala denemediniz mi? Hem pratik hem de ekonomik olan bu enfes tatlıya hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

2 adetbüyük boy ayva
8 yemek kaşığıtoz şeker
1 su bardağısu
1/2 çay bardağıvişne suyu
1 adetçubuk tarçın
5 adetkaranfil
1/2 adetlimonun suyu

Servisi için:

100 gramkaymak
1 yemek kaşığıtoz antep fıstığı

Hazırlanışı: 

Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Kararmaması için limonlu su içine kabuklarıyla birlikte yerleştirin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın. Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Ardından su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlarını de tencereye yerleştirin.Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte su kaynayınca dek pişirin.Kaynayan suya vişne suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.Yaklaşık bir saat sonra suyunu iyice çekip renk alan ayvaları bir bıçakla yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmişse ilk sıcaklığının geçmesi için ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.Pişen ayvaları servis tabağına alın ve tencerede kalan şerbetinden hafifçe üzerine sürün. Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin.

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