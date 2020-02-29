Ramo'daki Sibel Esra Bilgiç şehidin babasını paylaştı rakamla değil sayıyla değil!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Sibel Bilgiç'te İdlib'te yaşanan hain saldırıya sessiz kalmadı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duygulandırdı. Oyuncu Esra Bilgiç, bir şehit babasının fotoğrafını paylaşarak, ''Şehit abilerimi ve kardeşlerimi rakamla değil sayıyla değil isimleriyle selamlıyorum!" notunu düştü.

''Rakamla değil, sayıyla değil isimleriyle selamlıyorum''

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle tanınan Esra Bilgiç İdlib'deki saldırının ardından bir paylaşım yaptı. Oyuncu Esra Bilgiç, bir şehit babasının fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: "Bu fotoğraflar bugünden değil. Garibanın, mazlumun yüreğini evlat acısıyla, kardeş acısıyla yakanların yüreği bin kat yansın kavrulsun. Şehit abilerimi ve kardeşlerimi rakamla değil sayıyla değil isimleriyle selamlıyorum!"

Esra Bilgiç kimdir?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul’da Halime Hatun’u canlandırmıştı. Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran Esra Bilgiç, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evlidir. 26 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.