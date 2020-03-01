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Seda Sayan oğlunun ilişkisi hakkında konuştu çok yakışıyorlar!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'yla birliktelik yaşayan oğlu Oğulcan Engin hakkında konuştu. Sayan, ikili için "çok yakışıyorlar" yorumunda bulundu.

Seda Sayan oğlunun ilişkisi hakkında konuştu çok yakışıyorlar!
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Seda Sayan TV8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show programına konuk oldu. Eser Yenenlerin sorularını yanıtlayan Sayan, Oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisine de değindi. Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Oğlumla çok yakışıyorlar" dedi.

"Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi kıskanmadım"

Seda Sayan, Eser Yenenler Show'da Oğulcan Engin'in yeni sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini ifade etti. Seda Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem 'Aa ne kadar iyi kız, evlensene' falan diyorum. Ezgi de çok güzel bir kız, oğlumla çok yakışıyorlar" dedi

Gençlere evlilik tavsiyesi!

Seda Sayan, linç köşesinde de sosyal medyada paylaşılan esprili mesajlara bir hayli güldü. "TV8'i ne zaman açsam karşıma Seda Sayan çıkıyor, ne yaptınız siz" diye yazan bir mesaja ünlü şarkıcı çok güldü ve "Aga her yerde ben varım bee" diye konuştu.

O Ses Türkiye yarışmasının son şampiyonu unvanına da sahip olan şarkıcı, stüdyodaki konuklarına evlilik tavsiyesi de verdi. Seda Sayan genç kızlara flört ettiği erkeklerin TC kimlik numaralarını istemelerini ve onları araştırmaları öğüdünü programda da yineledi.

Sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden Seda Sayan, "Çünkü bazı erkekler kadınları kandırıyor. 'Şöyle bir insanım, bekarım, boşandım, boşanıyorum' diye yalanlar söylüyor. Flört ederken her şey güzel gidiyor. Tamam iste TC kimlik numarasını, bak siciline. Temizse işi de uzatma bas nikahı, evlen" diye konuştu.

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