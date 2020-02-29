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Kıbrıs köftesi nasıl yapılır lezzeti bir harika!

Yavru vatan Kıbrıs'a ait bu köfteyi yoksa siz hala denemediniz mi? Damaklarınız da iz bırakacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız.

Kıbrıs köftesi nasıl yapılır lezzeti bir harika!
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Sürekli aynı köfte tariflerini yapmaktan sıkıldınız mı? Bu köfte tarifi tam da sizlere göre! Yavru vatan Kıbrıs'a ait bu köfteyi bir tadan bir daha asla unutamayacak! Şahane bir lezzete sahip olan bu enfes lezzete hayran kalacaksınız. işte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1 kilogrampatates(rendelenmiş)
250 gramkıyma
1 adetyumurta
2 dilimbayat ekmek kırıntısı
1/2 demetmaydanoz(kıyılmış)
1 adetsoğan(rendelenmiş)
1 çay kaşığıtuz
1 çay kaşığıkimyon
1 çay kaşığınane

 Hazırlanışı: 

Derin bir kaseye aktardığınız rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış patateslerin üzerine kıyma, bayat ekmek kırıntısı, doğranmış maydanoz, rendelenmiş soğan, tuz, kimyon ve naneyi ekleyin ve tüm malzemeler birbirine karışana dek yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elinizde şekil verin.
Tavada kızdırdığınız derin yağda köfteleri altın sarısı rengini alana kadar kızartın ve sıcak olarak servis edin.

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