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Alişan'dan mültecilere müdahale eden ülkelere tepki bu mu sizin insanlığınız!

Ünlü şarkıcı Alişan, Avrupa'ya gitmek için sınır kapılarına dayanan mültecilere gaz bombası atan komşu ülkelere tepki gösterdi.

Alişan'dan mültecilere müdahale eden ülkelere tepki bu mu sizin insanlığınız!
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Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesinin ardından binlerce mülteci sınır kapılarına akın etti. Göçmenleri kabul etmek istemeyen Yunanistan ve Bulgaristan ise sınır kapılarında sıkı önlemler aldı. Şarkıcı Alişan ise göçmenleri kabul etmeyen komşu ülkelere ateş püskürdü.

Mülteciler Yunanistan sınırına akın etti

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. İdlib'deki alçak saldırıdan sonra Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde aldığı kararı duyan göçmenler, gece yarısından itibaren yollara düştü. Aralarında Suriyeli, İranlı, Iraklı, Faslı ve Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, sırtlarına çantalarını takıp İstanbul'dan taksiler ve otobüslerle yola çıkarak Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldi. İzmir, Aydın ve Çanakkale'deki göçmenler de denize akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen ülkeler ise sınır kapısında gaz bombaları ile müdahale etti.

"Neredeyse üzerlerine kurşun sıkacaklar!"

Sınıra dayanan mültecileri almak istemeyen Yunan askerlerinin mültecileri darp ettiği iddia edildi. Bu konuyla alakalı Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin gaz bombasına maruz kaldığı anların fotoğrafını Instagram'dan paylaşan şarkıcı Alişan şu ifadeleri kullandı:

"Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa, Türkiye'nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten İnsancıl Avrupa! Sizin insan kriteriniz ne?

Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak. Sizin insan kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?"

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