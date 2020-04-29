Böbrek yetmezliği belirtileri neler ayak bileklerinde şişliğe sebep oluyor!

Sağlıklı bir insan böbreği günde 300'e yakın döngüyle kanın temizlenmesini sağlar. Böbrek yetmezliğinde ise böbrek tam anlamıyla işlevini yerine getiremez. Böbreğin işlevinin tam olarak yerine getirememesinden kaynaklanan böbrek yetmezliği, vücutta çok ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Böbrek yetmezliğinin en önemli belirtilerinden biri de ayak bileğinde, ayaklarda ve bacakta görülen şişliklerdir. Kimi insanlar böbrek yetmezliğinin farkına varmadan hayatlarını devam ettirebiliyor. Böbrek yetmezliği hakkında bilinmeyenleri sizin için araştırdık...

Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrek yetmezliği, böbreklerin kandaki atıkları yeterince filtreleme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkar. Böbrek fonksiyonlarının yüzde 15'inin altına düşmesi de böbrek yetmezliği yaşandığının kanıtıdır. Böbrek yetmezliği bir anda ortaya çıkabilen bir hastalık değil, kademeli olarak ilerleyen bir hastalıktır. Altta yatan birçok nedene veya herhangi bir nedene bağlı olarak böbrekler gün geçtikçe işlevini yitirir, tedavi edilmediği durumlarda ise tamamen işlevsiz ve çalışmaz hale gelir.

Bazı kişiler böbrek yetmezliğinin farkına varmadan hayatlarını devam ettirebilirler. Ancak çoğu hastada böbrekler görevlerini yerine getiremediğinden başka hastalıklar görülmeye başlar. Hastalığın başlangıcında böbrekler vücutta biriken sıvıyı dışarı atamaz ve bu böbreğin küçülmesine neden olur. Ayrıca kan basıncı düzenlenemeyeceğinden ve artacağından da böbrekler küçülebilir. Bu şekilde küçülmeye devam eden böbrekler zamanla bütün işlevlerini kaybeder.

Böbrek yetmezliği belirtileri

Genellikle böbrek yetmezliğinin belli başlı birkaç tane belirtisi vardır. Ancak hastalığın şiddetine göre de herhangi bir belirtinin ortaya çıkmadığı da görülebilir.

Normale göre daha az idrara çıkma,

Bacakların, ayak bileklerinin ve ayakların şişmesi, vücudun herhangi bir noktasında ortaya çıkabilecek olan ödem,

Daha önce olmamasına rağmen ani ortaya çıkabilen nefes darlığı,

Aşırı uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik,

Sürekli olarak mide bulantısı,

Zihinsel olarak karışıklık,

Göğüste hissedilen ağrı veya baskı,

Böbrek yetmezliği neden olur?

Böbrek yetmezliği çeşitli koşulların veya nedenlerin bir sonucu olabilir. Böbrek yetmezliğini ortaya çıkaran neden, bu hastalığın tipini de belirler. Böbreklerde ani bir şekilde ortaya çıkabilecek olan kan akışı azalması böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu durumun ortaya çıkmasına kalp krizi, kronik kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği, ağır yanıklar, ağır şekilde ortaya çıkabilecek alerjik reaksiyonlar ve sepsis gibi ciddi bir enfeksiyon yol açabilir.

Yüksek tansiyon ve antienflamatuar ilaçlar da kan akışının sınırlanmasına neden olabilir. Vücut sağlıklı olarak idrarı dışarı atamadığında toksinler böbrekte birikir ve böbreklere aşırı bir yük biner. Bu duruma idrar yollarını tıkayan prostat, kolon, boyun ve mesane kanserleri neden olur ve böylece böbrek yetmezliği ortaya çıkar.

Böbrek yetmezliği tedavisi

Böbrek yetmezliği tedavisinde uygulanan birkaç tane yöntem vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılan yöntem diyalizdir. diyaliz, bir makine kullanarak kanın filtrelenmesi ve arındırılmasıdır. Bu makinenin amacı böbreklerin yerine getiremediği görevleri yerine getirmektir. Hasta, böbrek yetmezliğinin tipine bağlı olarak büyük bir makineye veya kateter torbaya bağlanabilir. Ayrıca diyalizle birlikte çoğunlukla düşük potasyumlu ve düşük tuzlu bir diyet yapılması gerekir. Böylece kanda bu maddelerin birikmesinin önlenmesi amaçlanır.

En geçerli ve kesin çözüm ise böbrek naklidir. Böbrek naklinden sonra hastanın diyalize girmesine gerek kalmaz ve nakledilen böbrek normal çalışmasına devam eder. Ancak nakil işleminin yapılabilmesi için uygun bir donör bulmak gereklidir.