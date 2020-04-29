Bir erkeği peşinden koşturmanın yolları neler gizemli olun!

Hoşlandığınız kişinin size göre olduğundan eminseniz ya da sadece popülaritesinden etkilenmiş değilseniz harekete geçmenin vakti geldi demektir. Onu etkilemeniz için yapmanız gerekenler çok basit. İlk olarak sizi farketmesini sağlayın. Bu aşamada ikili oynayarak ona hem yakın hem uzak ama çekici bir kadın olmalısınız. Yapmanız gerekenler bunlarla sınırlı değil. Hoşlandığınız erkeğin peşinizden koşmasını sağlayacak tüyolar içeriğimizde!

Zor kız ol

Eğer peşinde koşsun istiyorsan, işin içine illa ki kovalamaca sokmalısın. Numaranı mı istedi, ilk başta verme. Buluşalım mı dedi, ilk sordığunda reddet. "Hayır" diyerek, binlerce yıldır DNA'sında kodlanan avcı erkeği harekete geçir. İşin içine biraz kovalamaca sok, yarışmayı sever bunlar.

Kendine güven

Bir kadının en çekici hali, kendine güvendiği halidir. Eğer ona layık olduğuna canı gönülden inanırsan, -ki tabii ki layıksın, o kim ki seni kendine layık görmeyecek- o da ilginizi çekebilmek için elinden geleni yapacaktır. Kendi değerinin farkında olduğunu bilirse, bu değeri kaybetmemek için o da çaba gösterir.

Erkeklerin peşinden koşmayın

"Kaçan kovalanır" lafını duymuşsunuzdur. Onlar kovalasın istiyoruz, amacımız en başından belli. Sen onu kovalarsan, o seni nasıl kovalayacak? Fizik kurallarına aykırı en başta! Adam senin kovaladığını görürse niye uğraşsın değil mi?

Meşgul ol

Ona ayıracak ne kadar az vaktiniz varsa, o kadar iyi. Seni özlemesini daha çok vakit geçirmek istemesini sağlamalısın. Kapısında hazır nizam beklemek yok, biz o beklesin diye uğraşıyoruz! Bunun için hobilerine ya da arkadaşlarınla vakit geçirmeye ağırlık verebilirsin.

Daima kendin ol

İster kendini dünyanın en iyi insanı olarak tanıt, ister en zengini, en minnoşu... İlla ki bir gün gelecek ve sen başkası olmaktan yorulacaksın, o gün ne yapacaksın? Gitti bütün emekler boşa, çocuk da halı sahaya. İlk andan beri kendin ol, her şey mükemmel ilerleyecek, emin ol.

Bir hayatın olduğunu unutma

Neredeymiş, ne yapıyormuş, yanında kız var mıymış, ne yapıyor olabilirmiş ki seni aramıyormuş… O niye merak etmiyor da sen ediyorsun? Hele bir de senin bu düşkün halini biliyorsa iyice kötü, peşinden koşturacağına yine peşinden koşana dönmen an meselesi. Bir tek o mu var senin hayatında da sürekli onu düşünüyorsun böyle? Hayatında bir tek onun olmadığını hatırla.

Gizem yarat

İşin içine biraz gizem kat. Daha 12'nci dakikadan bütün hayat hikayeni bilmesin, seni keşfetmek için mesai harcasın, kafa yorsun. Her buluşmada başka bir minik hikayeni paylaş, fazla detay verme. Gizemli kalmak onu sana yakınlaştırır. Böylece kafasında soru işaretleri yaratmış olacaksın, o da seni daha yakından tanımak isteyecek.

İlk adımı o atsın

Eğer istiyorsa konuşmak, o arar ya da yazar zaten, illa ki yazar, bak gerçek söylüyorum. İstemiyorsa da telefonun çalmaz, sen de yol yakınken anlamış olursun, vaktini harcamazsın! Bu çocuk için değmez!

Onu gereksiz yere övme

Biraz cool ol. Tamam biliyoruz; o adam dünyanın en yakışıklısı, en güzel güleni, en çekicisi. Ama bu güzel özelliklerini sürekli dile getirme.

Aranızdaki tatlı kovalamaca bitmesin

Onunla bütün yolları yaptın artık bi' ilişkiniz var. Bu demek değil ki, kovalamasına gerek yok. İlişkinin sıkıcılaşmaması için bile bu tatlı kovalamaca devam etmeli. Bir sonraki aşama için hep bir merak içinde olmalı ki, o heyecan sürsün. İlişkini hep yeni, hep sıcak tut. Zaten zor buluyoruz, bari kaybetmeyelim. Birbirinizi sevin, sayın, minik zararsız oyunlar oynayın.