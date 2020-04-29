Hazal Kaya kimdir ünlü oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı!

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kasım ayında doğum oyuncunun yeni projesi belli oldu. Tuvana Büyükçınar ile yaptığı instagram sohbetinde Büyükçınar "Dizi setlerinde çalışmalar ne zaman başlayacak?" sorusuna ''Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı benim. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum'' diyerek yanıt verdi.

''Yazın çekilmesi planlanan sinama filmim vardı''

Setlere ne zaman başlanabileceği konusunda bir fikrinin olmadığını söyleyen Hazal Kaya, “Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı benim. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Yapımcılar ne düşünüyor, ne yapıyorlar kendi aralarında hiçbir fikrim yok” diyerek yeni projesi ile ilgili de bilgi vermiş oldu.

Hazal Kaya kimdir?

Leyla Hazal Kaya (d. 1 Ekim 1990, İstanbul) Türk dizi oyuncusudur.Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu.