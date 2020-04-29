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Oruç tuttuğunu açıklayan Şeyma Subaşı'nın mini etekli fotoğraflarına tepki yağdı!

Geçtiğimiz gün İtalyan sevgilisi ile oruç tuttuğunu açıklayan Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı mini elbiseli cesur fotoğraflarına tepki yağdı.

Oruç tuttuğunu açıklayan Şeyma Subaşı'nın mini etekli fotoğraflarına tepki yağdı!
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Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Gudio Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde sevgilisiyle beraber karantinada olan Subaşı, sevgilisinin kendisiyle birlikte oruç tutmaya çalıştığını söylemişti. Subaşı, sevgilisi için oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece" demişti. Ünlü sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Subaşı mini elbiseli cesur pozlarını paylaşınca  takipçilerinden adeta tepki yağdı. 

Mini etekli cesur fotoğraflarına tepki yağdı 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, son Instagram paylaşımı ile sosyal medyada yine gündem oldu. Mini elbiseli cesur pozlarını paylaşan Subaşı, eleştiri oklarının kendisine çevrilmesine neden oldu. Subaşı'nın bu pozlarına takipçilerinden tepki yağdı. Bir takipçisi, ''oruç sadece yememekle olmuyor'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi ise, ''Oruç nerde kaldı'' yorumunu yaptı. 

''Egzersiz yapınca acıktık ve susadık'' demişti

Virüsten korunmak için market alışveriş dışında sokağa çıkmayan ikili, bu süreci verimli kullanmak için evde spor yapmaya başladı. Oruçlu iken spor yapan Subaşı, zorlandığını da Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ile gösterdi. Subaşı, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşündü: "Bağımlılığımıza direnemedik. Bugün de egzersiz yapınca acıktık ve susadık. Daha iftara 3 saat var."

İşte Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan pozları... 

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