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Koltuk temizleyicisi nasıl yapılır sirke ve deterjandan faydalanın!

Koltuk temizliğinin birçoğumuzun gözünü korkuttuğu bir gerçek. Koltuğunuza uygun temizleyiciyi evde yaparak, koltuk temizliğinizi çok kolay halledebilirsiniz!

Koltuk temizleyicisi nasıl yapılır sirke ve deterjandan faydalanın!
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Koltukların minder kılıfları dışında kalan bölümlerini temizlemenin bir hayli zor olduğunu biliyoruz. Koltukları temizlerken çamaşır makinesine atamazsınız ya da ıslak bir bezle temizlemek hiçbir zaman istediğiniz sonucu vermez. Lekeler, evcil hayvan tüyleri ya da genel bir temizliği koltuklarımız ihtiyaç duyar. Koltuk nasıl temizlenmeli? Evde temizleyici nasıl yapılır? Yanıtlar haberimizde...

Önce kirleri süpürün 

Koltukları temizlerken önce gevşek kiri ve kalıntıları süpürerek işe başlayın. Kanepenin çerçevesindeki kire erişmek için kanepe minderlerini çıkarın. Ahşap veya metalden yapılmış koltuk parçalarınız varsa, ılık su ve sabunla bu yüzleri hızlı ve kolayca temizleyin.

Koltuğunuzun temizleme talimatlarına uyun

Koltuğunuzun hangi maddeden yapıldığına bağlı olarak üretici kanepenizi temizlemek için önemli talimatlar bırakmış olabilir. Kanepenizde ne tür yöntemler kullanabileceğinizi açıklayan bir kod için kanepenizdeki etikete göz atın. Bu kodları şöyle okuyabilirsiniz: W - Döşemeyi temizlemek için su bazlı deterjan kullanın. S - Yalnızca kuru temiz (susuz) deterjan kullanın. WS - Su bazlı veya kuru temiz deterjanlar kullanın. O - Soğuk suda yıkayın. X - Bir profesyonel tarafından temizlenmesini sağlayın.

Temizleyicinizi kendiniz yapın

Kumaş için: ¼ bardak sirke, ¾ bardak su ve bir çorba kaşığı bulaşık deterjanını biraraya getirip karıştırın. Koltuktaki lekeye bol miktarda püskürtün ve leke kaybolana kadar bir bezle ovalayın. Noktayı kurutmak içinse ek bir bezden yararlanın.

Deri için: ½ bardak sirke ile ½ bardak zeytinyağını karıştırın. Sentetik malzemeler için: ½ bardak sirke, 1 bardak ılık su ve bir çorba kaşığı bulaşık deterjanını karıştırın. Lekeye püskürtün, bir bezle ovalayın ve kurulayın.

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