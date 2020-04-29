Kolay muhallebi nasıl yapılır bayılacağınız lezzet!

Evde kolay muhallebi yapmanın kolay yollarını elmaelma.com okurları için bir araya getirdik. Geçmişten günümüze kadar gelen ve lezzetine doyum olmayan muhallebi tarifini sizde pratik bir şekilde evde mutfaklarınızda yapabilirsiniz. İşte kolay muhallebinin en kolay tarifi! Haberin devamına göz atarak siz de evde muhallebi yapabilir bu eşiz lezzeti sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Malzemeler; 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 paket vanilin, 1/2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Tereyağı hariç tüm malzemeleri ocağa almadan önce bir tencereye koyun ve çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tencereyi ocağa alıp orta ateşte koyulaşana kadar, sürekli olarak karıştırarak pişirin. Muhallebi, bir taşım kaynadıktan sonra tuzsuz tereyağını da ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Oda sıcaklığında soğuyan muhallebiyi blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvama getirin. Muhallebiyi kaselere aktarın ve buzdolabında beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.