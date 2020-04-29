Bamya tohumu faydaları neler diz ağrılarına birebir!

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan bamya, tam bir sağlık deposu. Özellikle bamyanın tohumu, içerdiği potasyum ve C vitamini sayesinde birçok sağlık sorununu geriletiyor. Bamya tohumunun en önemli faydaları arasında hızlı kilo verdirme ve eklem ağrılarını giderme gelmektedir. Bamya tohumunun faydalarını henüz bilmiyorsanız sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz...

Hafızayı güçlendirir

Bamya tohumu bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesini sağlar. B vitamini bakımından zengin olması beyin ve sinir sistemine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Öte yandan stresin azalmasını sağlar, uykusuzluk sorununu önler. Demans gibi hafıza problemi yaşayanlar için bir fırsattır.

Enfeksiyon ve iltihaplanmalardan korur

Bamya tohumu faydaları arasında en çok bilinen enfeksiyon ve iltihaplanmalara karşı koruyucu özelliğe sahip olmasıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi her türlü enfeksiyon hastalığına karşı yüksek koruyuculuğu bulunur. Kış aylarında özellikle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma olasılığını düşürür.

Eklem ağrılarına birebir

Bamya tohumundaki en bol vitamin vitamin K'dır. Bu vitamin kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur ve kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Bamya tohumu bu sayede eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor.

Diyabeti önler

Stres düzeylerini yönetmek, diyabet yönetiminin önemli bir parçasıdır. Uzun süreli, yüksek stres seviyeleri kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabilir . Ruh sağlığının iyi olması diyabet hastalıklarının engellenmesinde en önemli etkendir. Bamya tohumlarını kullanarak diyabetin önüne geçebilirsiniz.

Kilo vermeye yardımcı

Özellikle kadınların kilo verme isteği bilinen bir durumdur. Bamya tohumu, kilo vermek isteyenler için kaçınılmaz bir fırsattır. Düşük bir kalori içeriğine sahip olduğundan kişilerin sürekli yemek yeme isteğini azaltır ve tok tutar. Bu sayede kilo verimi kolaylaşır. Öte yandan idrar söktürme etkisi vardır.

Bamya tohumu nasıl tüketilmeli?

Bamya tohumu taneli bir bitki olduğundan tek başına ya da bazı besinler ile karıştırılarak da tüketilebilir. Tohumların daha rahat yenilebilmesi açısından öğütülmesi gerekir. Tohumlar toz haline getirilerek tüketilebilir. Toz halindeki bamya tohumuna yoğurt eklenerek sağlıklı bir karışım elde edilebilir.

Bir diğer tüketiliş şekli de çay şeklinde olanıdır. Çay şeklinde tüketimi kişilerin sıvı ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır.