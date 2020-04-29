Tavuk güveç nasıl yapılır leziz mi leziz!

Güveçte pişen yemeklerin tencere yemeklerine göre daha lezzetli olduğu bir gerçek. Güveçte pişen bol vitaminli tavuğa kim hayır diyebilir ki? Arpacık soğanı, sarımsağı, domates, patates, bezelye ve baharatları tavuklu güveç tarifimize ekledik. Ortaya hafif ve lezzetli bir yemek çıkarttık. Üzerini de maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

800 gram fileto tavuk göğsü

200 gram arpacık soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

2 adet orta boy domates

2 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy patates

3/4 su bardağı taze bezelye

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/2 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

Servisi için:

1/4 demet maydanoz

Yapılışı:

Fileto tavuk göğüslerini küçük küpler halinde kesin. Arpacık soğanların kabuklarını soyup bütün halde bırakın. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları ince ince dilimleyin. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri minik küpler halinde kesin. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Patatesleri, kuşbaşı tavuklarla uyumlu olacak şekilde doğrayın. Ön hazırlıklar tamam. Zeytinyağını kalın tabanlı bir tencerede ısıtın. Arpacık soğanları atıp kızgın yağda bir iki tur çevirin. Dilimlenmiş sarımsakları katın.

Kuşbaşı tavuk göğüsleri ve yeşil biberleri ekleyip hafif bir renk alana kadar yüksek ateşte soteleyin. Doğranmış domatesler ve salçayı katıp kendi suyunu çekene kadar pişirin. Patates ve bezelyeleri ilave ettikten sonra sırasıyla kekik dışında kalan baharatları ekleyin. Sıcak suyu katıp kapağı kapalı tencerede kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin. Porsiyonluk ya da büyük boy bir güveç kabına aktardığınız karışımın üzerine kekik serpin. Küçük küpler halinde kesilmiş tereyağı parçaları yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirdiğiniz tavuk güveci, maydanoz yapraklarıyla süsledikten sonra sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun!