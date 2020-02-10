Egzama neden olur kozmetik ürünler ve saç boyası en yaygın sebebi!

Soğuk havalar, cildimizdeki kuruluk ve kızarıklıkların oluşumunu tetikleyebiliyor. Ellerdeki çatlama, kızarıklık ve ağrı egzamanın belirtilerini oluşturuyor. Hastalığın sebep olduğu dayanılmaz kaşıntılar hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler. Egzamadan kurtulmak için uyku düzenine dikkat etmek ve stresten uzak durmak gerekiyor. Egzama hastalığının nedenleri ve tedavisi haberimizde...

Egzama nedir?

Egzama (Dermatit); derinin kuruması sonucunda meydana gelir. Kaşıntı ve ufak kabarcıklar şeklinde kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. Hastalığın nedeni pek bilinmemekle beraber alerjik olarak kabul edilmektedir. Derininin kuruyup çatlaması sonucunda mikro organizmaların enfeksiyon oluşturmasına neden olabilmektedir. Vücudun her yerinde ortaya çıksa da en çok el ve ayaklarda daha sık rastlanmaktadır.

Egzama belirtileri

Kaşıntı ve tahriş olan bir cilt

Kuru, çatlak ve pul pul döküntüler

İltihaplı ve kırmızı bir deri görüntüsü

Deride içi su kabarcık görülmesi hali

Egzama neden olur?

Egzama, yanlış kullanılan ilaç yüzünden tetiklenip ortaya çıkabiliyor. Örneğin; kükürt, civa, antihistaminikler, sülfamitler, penisilin, vb. ile yapılmış tozlar ya da merhemler...

Ev kadınlarında görülen egzama (el egzaması) çamaşır suyundaki potasyum bikromata, çeşitli çamaşır sularına, hatta lastik eldivenlere bağlıdır.

Kozmetik ürünler en sık karşılaşılan egzamaya sebep oluyor

En sık görülen temas egzamalarından biri kozmetiklerden ve saç boyasından dolayıdır. Güzellik müstahzarları, özellikle kokulu oldukları zaman, sayısız yüz egzamalarına neden olabilirler. Tırnak cilasının özel bir yeri vardır, tırnaklarda egzama yapmaz, ama göz kapaklarında yapar.

Giysilerdeki boya da egzamayı tetikliyor

Giysilerin yaptığı egzamalar genellikle kauçuktan ve sentetik dokumalardan ileri gelir (oysa, aslı nedeni boyadır, özellikle siyah, mavi ve yeşil renkli boyalar). Boyundaki egzama çoğunlukla yüksek yakalı kazaklardan ileri geliyor. Ayak egzaması ayakkabıdan oluşabilir(deri boya, cila ya da yapıştırıcı). Madenler bir temas egzamasına neden olabilir (saat bileziği, zincir vb.). Deri testleri bazen temas egzamasının nedenini ortaya çıkarabilir.

Yaygın iltihaplı bir cilt hastalığı olan egzama, birçok kişide yaz aylarında iyileşmeye, kış aylarında tekrar ortaya çıkmaya başlar. Bunun sebebi kış aylarında cildin ter ve yağ bezlerinin az çalışmasıdır.

Egzama tedavisi

Egzama tehlikeli olarak görülen ve çocuk ağır sonuçları olan bir hastalık değildir ancak bu hastalıktan muzdarip kişilere rahatsızlık verir. Egzama olmamak için düzenli uyumalı, elinizi temiz tutmalı ve stresten uzak durmalısınız.

Strese bağlı egzama gibi durumlarda bir cilt uzmanının yanı sıra psikolog ya da psikiyatrdan da tıbbı destek alınabilir.

Hekiminizin önereceği nemlendirici ve temizlik ürünlerinin kullanılması hastalığın rahatlamasını derinin korunmasını sağlar. Yağlı nemlendirici özelliğe sahip temizlik ürünleri, terletmeyen sağlıklı ayakkabılar ve pamuklu elbiselerin tercih edilmesi gerekir. Cilt doktorunuz tarafından yapılacak testler sonucunda egzamanın şiddetine uygun önerilen ilaçlarla tedavi sürdürülür.