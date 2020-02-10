Hadise'nin eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Şarkıcı Hadise, hakkında yapılan 'silikon taktırdı' haberlerine sessiz kalmayı tercih ederken, O Ses Türkiye'nin çekimlerinde giydiği derin dekolteli kıyafetiyle iddiaları doğrulamış oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise şarkıcının eski görüntüsünü paylaşarak aradaki farka dikkat çekti.

Silikon haberleri doğru çıktı!

2019 yılının son günlerinde hakkında çıkan kalça kaldırtma ve göğüslerine silikon taktırma haberlerine sessiz kalan ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda tercih ettiği kıyafetlerle silikon taktırma iddialarını doğrulamış oldu. Sosyal medya kullanıcıları O Ses Türkiye çekimlerinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak göğüs dekoltesine dikkat çekti.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Öte yandan Instagram'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesini eleştirenlerin yanı sıra çok beğenenler de oldu.