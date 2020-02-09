Falafel nasıl yapılır yemeklere yancı!

Bugün karşınızda hemen hemen herkesin damak zevkine uygun enfes bir tarifle karşınızdayız. Kıyma ile yapılan köfteleri pek tercih etmeyenlerin bayılarak tüketeceği bu enfes lezzetin hazırlaması da oldukça pratik. Özellikle veganları ve farklı lezzet arayışında olanların çok seveceği bu lezzeti denemeye ne dersiniz? Peli falafel nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile falafel tarifi! Şimdiden afiyet olsun! .

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut, 1/2 adet soğan, 3 adet yeşil soğan, 7 sap maydanoz, 4 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı un,1 yemek kaşığı susam, 1/2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1/2 tatlı kaşığıkimyon,1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber, 1.5 su bardağı zeytinyağı (Kızartmak İçin)

Tahinli Sos İçin:

5 yemek kaşığı tahin, 1/3 adet limonun suyu, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1/3 demet dere otu

Hazırlanışı:

Önceden suda bekletilmiş ve haşlanmış nohutlarınızı sudan geçirin. Güzelce kurulayın ve rondoda çekin. Yarısından fazlasını derin bir yoğurma kabına alın. Rondonun içinde kalan çekilmiş nohutun üzerine soğan, sarımsak, maydanoz, taze soğan ekleyin ve çekin. Ardından yoğurma kabına ekleyin. Yoğurma kabının içine unu ve baharatları ekleyin. Yoğurun. Bu aşamada kıvamını alana kadar un miktarını arttırabilirsiniz. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın. Bu aşamada elinizi biraz yağlayabilirsiniz. Ardından yaklaşık bir saat kadar buz dolabında köfteleri dinlendirin. Dolaptan çıkartın ve derin yağda kızartın. Altın sarısı renk alınca yağdan alın ve havlu peçete serili bir kabın içerisine koyun. Tahinli sos için: tüm malzemeleri ve ince doğranmış dereotunu bir kapta karıştırın. Falafelleri tahinli sos eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.