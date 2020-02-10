Şarkıcı Merve Özbey Kenan Koçak ile evlendi işte düğünden kareler!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi. Otelde gerçekleşen düğün için yaklaşık olarak 600 bin lira para harcandı.

Dünyaevine girdiler

Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Çift bu akşam Raffles Otel'de gerçekleşen düğünle evlendi.

Düğün için 600 bin lira harcadılar

Ünlü çift düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı. 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için toplam 600 bin lira harcadı.

Davul zurna eşliğinde baba evinden ayrıldı

Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı.

