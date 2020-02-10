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Şarkıcı Merve Özbey Kenan Koçak ile evlendi işte düğünden kareler!

Merve Özbey bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile bu akşam gerçekleşen düğünle evlendi. İşte düğünden gelen ilk kareler!

Şarkıcı Merve Özbey Kenan Koçak ile evlendi işte düğünden kareler!
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi. Otelde gerçekleşen düğün için yaklaşık olarak 600 bin lira para harcandı. 

Dünyaevine girdiler

Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile geçtiğimiz aralık ayında nişanlanmıştı. Çift bu akşam Raffles Otel'de gerçekleşen düğünle evlendi.

Şarkıcı Merve Özbey Kenan Koçak ile evlendi işte düğünden kareler!

Düğün için 600 bin lira harcadılar 

Ünlü çift düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı. 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için toplam 600 bin lira harcadı.

Ünlü şarkıcı dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler!

Davul zurna eşliğinde baba evinden ayrıldı 

Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. 
 

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