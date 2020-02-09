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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi Atina tatillerinden yeni kare!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Yunanistan tatili devam ediyor. Ünlü ikili, Atina'da ikinci kez görüntülendi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi Atina tatillerinden yeni kare!
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Cem m Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyayı sallıyordu. Ünlü çift Atina'da beraber görüntülenmişti. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından üst üste ikinci kez görüntülendi.

İkinci kez görüntülendiler 

Önceki gün Atina sokaklarından kendilerini tanıyan Türkler tarafından fotoğraflanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı. İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi Atina tatillerinden yeni kare!

Eski sevgili Defne Samyeli ''Gerekli görürsem konuşuruz'' demişti

Dün akşam konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında konuşmuş, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" demişti. 

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