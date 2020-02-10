Evde şampuan nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Şampuanınızı evde hazırlamaya ne dersiniz? Evet yanlış duymadınız! Oldukça pratik ve kolay bu yöntem sayesinde artık şampuanlarınızı dışarıdan almak zorunda kalmayacaksınız. Hem sağlıklı saçlara sahip olmak hem de saçların yağ oranını dengelemek için evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şampuanın nasıl yapılacağını gelin hep beraber öğrenelim.

Malzemeler;

yarım kilogram arap sabunu, 10 ml. E vitamini yağı, 10 ml. limon yağı, yarım çay bardağı doğal zeytinyağı, 1 çay bardağı yeşil çay, kıvam verecek kadar sıcak su yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması;

Bir kavanozun içerisine arap sabununu koyun. Daha sonra yağları ve yeşil çay suyunu ekleyin. Azar azar su ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın. Kıvam aldıktan sonra boş bir şişeye aktarın.