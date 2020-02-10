Hamile olduğunu açıklayan Bircan Bali zor günler geçirdiğini duyurdu!

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Birca Bali geçtiğimiz yıl avukat Ömer Gezen ile hayatını birleştirmişti. Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve hamile olduğunu duyuran ünlü sunucudan hayranlarını üzen bir paylaşım geldi.

Hamile olduğunu duyurmuştu

Ünlü sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz yıl avukat Ömer Gezen ile hayatını birleştirmişti. Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve hamile olduğunu duyurdu.

''Dua edin tansiyonum düzelsin''

Geçtiğimiz günlerde eşini sosyal medya hesaplarından takipten çıkan Bali, ultrason çekiminden ağladığı bir fotoğraf paylaşarak altına “Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin. Tek ricam bu. Allah büyük” notunu düştü. Bali'nin bu paylaşımı sonrası fotoğrafına yorum yağdı.