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Çıtır pişi nasıl yapılır kahvaltı için enfes lezzzet!

Kahvaltıda peynir ve reçelin en çok yakıştığı çıtır pişi tarifini yoksa siz hala denemediniz mi? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Çıtır pişi nasıl yapılır kahvaltı için enfes lezzzet!
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Kahvaltı sofralarınızın vazdgeçilmezi olacak şahane bir öneri ile karşınızdayız. Çıtır pişi tarifini denediniz mi? İster tatlı ister tuzlu kahvaltılıkların yanına çok yakışacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda çıtır pişi tarifi. 

Malzemeler; 2 tatlı kaşığı toz maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 3 su bardağı ılık su, 4.5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tuz, 3 su bardağı sıvı yağ yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması;  Maya, şeker ve ılık suyu bir kaba alın ve maya eriyene dek parmağınızla karıştırın. Üstünü kapatıp 10 dakika kadar mayalanmasını bekleyin. Ardından içine unu yavaş yavaş ekleyeme başlayın ve tuzu da ilave edin, güzelce yoğurun.Ele çok az yapışan bir hamur olacak. Üstünü tekrar kapatıp mayalanmaya bırakın, 1 saat kadar. Ardından mayalanmış hamurdan mandalina kadar parçalar kopartın ve yuvarlayıp bir tepsiye dizin ve tekrar üstünü örtüp 20 dakika daha mayalandırın.

Mayalanma süresinin sonunda her bir bezeyi elinizle hafifçe ezin ve ortasına bir delik açım. Kızgın yağda arkalı önlü güzelce kızartın. Kızarttığınız pişileri havlu kağıt serilmiş bir kaba alın ve bu şekilde tüm hamuru bitirdikten sonra sabah kahvaltılarınıza dahil edebilirsiniz!

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