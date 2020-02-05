Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti!

Acun Ilıcalı'nın acı günü! Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nınKocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı (79), 2 Şubat Pazar günü zatürre hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Tedavi altına alınan Olcay Ilıcalı bu sabah hayatını kaybetti.

Ilıcalı cenzaye katılamadı

Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanlığı görevini yürüttüğü ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Olcay Ilıcalı, İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ilıcalı cenazeye katılamazken çelenk göderdi. Helallik alınmasının ardından Olcay Ilıcalı'nın cenazesi, Körfez Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü isimler de vardı

Cenaze namazına Olcay Ilıcalı'nın eşi Gürbüz Ilıcalı, çocukları Melek Ilıcalı Başbuğ, Buket Ilıcalı Soytürk ve Bülent Ilıcalı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, siyasi parti ve STK temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.