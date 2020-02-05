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Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı!

Gamze Özçelik, bugün ortaya atılan evini satıp, Afrika'da yoksullar için su kuyuları açtırdığı haberlerini yalanladı.

Gamze Özçelik evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı!
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Gamze Özçelik, Göztepe'deki evini satarak bu parayla Afrika'da su kuyuları açtırdığı ve her kuyuya bir şehidin adını verdiği iddiası sosyal medyayı salladı. Özçelik hakkında çıkan iddialara 2. Sayfa programında açıklama yaparak cevap verdi. Özçelik, hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Evini 400 bin tl'ye sattı

Eski manken Gamze Özçelik'in, evini 400 bin TL'ye sattığı iddia edildi. İddiaya göre, Özçelik Afrika'ya onlarca suyusu açtırıp, her birine bir şehidimizin adını verdi.

İddiaları yalanladı 

Gamze Özçelik, bazı haber sitelerinin gündeme getirdiği bu iddiayı yalanladı. 2. Sayfa programında açıklama yapan Özçelik, "Daha önce de benzer haberler çıkmıştı doğru değil" dedi.

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