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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye!

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın 6'ncı yaş günü için 270 bin liralık bir hediye satın aldı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye!
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Demet Akalın 6 yaşına giren kızı Hira için paraya kıydı. Toplamda 270 bin lira vererek bir minibüs satın alan Akalın, içini ve dışını pembe renge boyattı. Akalın, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı. 

Minübüse yatak koydu 

Kızının okula rahat gidip gelebilmesi için elinden geleni yapan ünlü şarkıcı, minibüse bir de yatak koydurdu.

''Yüzün hep gülsün güzel Hira'm''

Demet Akalın, sosyal medya hesaplarından kızı Hira'nın doğum gününü kutlayan duygusal mesajlar yayınladı. Demet Akalın, "Yüzün hep gülsün güzel Hira'm. Allahım seni korusun her türlü beladan şerden iyi ki doğdun iyi ki hayatımın anlamısın sana adanmış bir hayat benim için artık yaşamak. Allahım seni korusun en mutlu yaşların olsun canım kızım" mesajıyla kızı Hira'nın doğum gününü kutladı.

 

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