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Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı beğeni butonu çöktü!

Model Emily Ratajkowski sosyal medya hesabından iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı beğeni butonu çöktü!
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Ünl model Emily Ratajkowski sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Son olarak paylaştığı cesur fotoğına beğeni yağdı. Genç modeli beğenen isimler arasında şarkıcı Hande Yener de yer aldı.

Adından söz ettirmeye devam ediyor 

Son zamanlarda mayo ve çamaşır tanıtımlarıyla özellikle erkek takipçilerinin beğenisini kazanan genç model, evinin banyosunda çektiği fotoğraflara bir yenisini daha ekledi. Paylaşımına saatler içerisinde binlerce beğeni yağdı. Genç modeli beğenen isimler arasında şarkıcı Hande Yener de yer aldı.

İşte o paylaşım... 

Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı beğeni butonu çöktü!

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