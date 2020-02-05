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Model Didem Soydan'ın ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı!

Cesur açıklamalarla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı yerinden oynattı.

Model Didem Soydan'ın ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı!
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Sosyal medya hesaplarından yaptığı her açıklama ve pozu ayrı olay yaratan ünlü model Didem Soydan şu sıralar Miami'de tatil yapıyor. Soydan, tatilden karaler paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ünlü modelin ayna karşısından paylaştığı son fotoğrafı ise sosyal medyada yine gündem oldu. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Bikinili pozu yürek hoplattı 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri Didem Soydan. Soydan'ın son olarak ayna karşısında bikinili ile çekilen fotoğrafı paylaşması takipçilerini heyecanlandırdı. Soydan, cesur pozunu "Miami bronzluğu" notuyla paylaştı.

Takipçisinin cinsel içerikli mesajını ifşa etmişti 

Erkek takipçilerinden gelen cinsel içerikli mesajları bazen ifşa eden Didem Soydan, son olarak kendisine gelen "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen bir takipçisini paylaşmıştı. Takipçisine cevap vererek mesajları ifşa eden model, sosyal medyada gündem olmuştu.

İşte o fotoğraf...

 Model Didem Soydan'ın ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı!

 

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