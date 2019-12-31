İdrar yolu enfeksiyonu nedir sık ve ağrılı idrara çıkmaya sebep oluyor!

Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonları yaşam kalitesini oldukça düşüren bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle bakterilerin yol açtığı idrar yolu enfeksiyonları tedavi edilmedikleri müddetçe ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonunda tedavi nasıl olur? İşte idrar yolu enfeksiyonu ile ilgili tüm merak ettikleriniz...

İdrar yolu enfeksiyonu nedir?

İdrar yolu enfeksiyonu idrar yolu astarının kırmızılaşmasına ve tahrişe neden olmasından kaynaklanan ve bunun sonucunda da ağrı, idrarda kan ve sık idrara çıkma ihtiyacı gibi semptomlara neden olan bir rahatsızlıktır. Enfeksiyon böbreklerinize yayılırsa ciddi bir sağlık problemi haline gelebilir.

İdrar yolu, vücudun sıvı atık ürünlerinden biri olan idrarı üretir ve depolar. Normal idrarda bakteri ya da mikrop yoktur. Bununla birlikte, bazen, vücudun dışındaki bakteriler idrar yoluna girer ve enfeksiyona ve iltihaplanmaya neden olur. Bu bir idrar yolu enfeksiyonu. Enfeksiyon, üretrayı, böbrekleri veya mesane (sistit olarak adlandırılan bir durum) içerebilir. Sistit, en sık idrar yolu enfeksiyonu türüdür.

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri

Bir idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunun astarının kırmızılaşmasına ve tahriş olmasına neden olur, bu da aşağıdaki semptomların bir kısmını oluşturabilir:

– Yan (karın bölgesi), karın ya da pelvik bölgedeki ağrı

– Alt pelviste basınç

– Sık idrara çıkma ihtiyacı

– Ağrılı idrara çıkma (dizüri)

– İdrara acil çıkma ihtiyacı

– İnkontinans (idrar kaçağı)

– Geceleri idrara sık çıkma ihtiyacı

– Anormal idrar rengi

– İdrarda kan

– Güçlü veya kötü kokulu idrar

İdrar yolu enfeksiyonu ile ilişkili olabilecek diğer semptomlar şunlardır:

– Seks sırasında ağrı

– Penis ağrısı

– Vücudun yan tarafında ağrı

– Yorgunluk

– Ateş

– Titreme

– Kusma

– Zihinsel karışıklık

İdrar yolu enfeksiyonu neden olur?

İdrar yolu enfeksiyonlarına, idrar yolu ve mesaneye giren ve inflamasyona neden olan mikroorganizmalar yani bakteriler neden olur. Sistit vakalarının yüzde 90’ından fazlası, normalde bağırsaklarda bulunan bir bakteri olan koli basili'den kaynaklanır.

İdrar yolu enfeksiyonunun tedavisi

Antibiyotikler, bakterileri öldüren ilaçlar, idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. İdrar yolu enfeksiyonuna sahipseni hekiminize başvurmanızda fayda var. Doktorunuz, enfeksiyonunuza neden olan bakterileri tedavi eden bir ilaç seçecektir. Enfeksiyon antibiyotik tedavisi ile tamamen tedavi edilmezse, tekrarlama riski yüksektir.