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Guava nedir akneleri yok ederek cildi temiz tutuyor!

Tropik iklimlere özgü bir meyve olan guava, ciltteki akneleri yok ederek temiz bir cilde kavuşmayı sağlıyor. İşte guavanın hiç bilmediğiniz faydaları!

Guava nedir akneleri yok ederek cildi temiz tutuyor!
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Orta Amerika ve Asya ülkelerinde yetişen tropikal bir meyve olan guava, turunçgillerden daha fazla C vitamini içeren yapısıyla vücuda inanılmaz faydalı olan bir besin. Ananas, greyfurt, muz ve armut gibi meyvelerin karışımını andıran tadıyla guavanın iç kısmı, çok küçük sert tohumlar içermekte ve genellikle pembe veya somon renklidir. Guava meyvesi akneleri yok etmek ve temiz bir cilde sahip olmak için de bulunmaz bir meyve. İşte guava meyvesinin bilmediğiniz faydaları!

Guava nedir?

Anavatanı Meksika, Orta Amerika olan guava nar anlamında latince "psidium" kelimesinden türemiştir. Yaklaşık 100 kadar türü bulunan guavanın tarımı günümüzde Güney Asya, Hawaii, Karaipler ve Afrika'da yapılıyor. Sağlığa pek çok faydası bulunan bu meyvenin koyu yeşil ters yöne basit epliktik veya oval 5 - 15 cm uzunluk arasında değişen yapraklara sahip yapısı vardır. Çiçekleri beyaz ve 5 taç yapraklı,çeşitli erkek üreme organlarını içerir.

Hastalıklara karşı korur

Süper bir meyve olarak guava size sadece sağlığınızı ve bağışıklık sisteminizi güçlü besleyen besinler vermez, aslında çok çeşitli hastalıklara ve hastalıklara karşı koruyabilir.

Beyin hastalıklarını önlüyor

Guava'da bulunan karotenoidler, flavonoidler ve terpenoidler, antioksidan bileşikler de, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve hatta alzheimer gibi dejeneratif beyin hastalıklarını önleyebilecek anti-inflamatuar etkilere sahiptir.

Temiz bir cilt sağlıyor

Guava, akneye neden olan bakterileri öldürerek daha temiz bir cilt sağlar.

Ruh halini düzenliyor

Guava'da bulunan B vitaminleri sadece bilişsel işlevlerinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi ve hormonlarınızı düzenlemede de önemli bir rol oynar.

Kilo vermeye yardımcı

Lif içeriği nedeniyle sindirim sistemine katkı sağlayan guava, kilo kaybı için de harika bir besindir.

Guava nasıl kullanılır?

Egzotik bir meyve olan guava, peynir tabağına çok yakışacak olan bir lezzettir. Tatlılarda da kullanabileceğiniz guavayla cheesecakeler, sorbeler veya mini meyveli tartlar yapabilirsiniz. Bunlara ayrıca smoothies, meyve suları ve meyve salatalarını da ekleyebilirsiniz.

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