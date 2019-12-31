Yeşil çayın faydaları neler hafızayı güçlendiriyor!

Yeşil çay düzenli tüketildiğinde içerisindeki antioksidanlar sayesinde vücuda inanılmaz faydaları olan bir içecek. Çin ve Hindistan'a özgü bir içecek olan yeşil çay kilo vermeden, yaraları tedavi etmeye; kanseri önlemeden, hafızayı güçlendirmeye insan sağlığı için pek çok yarara sahip. İşte yeşil çayın hiç bilmediğiniz yararları!

Yaraları tedavi ediyor

Yeşil çay geleneksel Çin ve Hint tıbbında yaraları iyileştirmek, sindirime yardımcı olmak, kalp ve akıl sağlığını geliştirmek ve vücut ısısını düzenlemek faydalanılmıştır.

Yeşil çay kanseri önler

Ulusal Kanser Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar, çaydaki polifenollerin, laboratuar ve hayvan çalışmalarında tümör büyümesini azalttığı ve ultraviyole UVB radyasyonunun neden olduğu hasara karşı koruyabileceği ortaya koymuştur. Yeşil çay tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde, kanser oranları daha düşük olmakla birlikte, bu belirli popülasyonlarda veya diğer yaşam tarzı faktörlerinde kanseri önleyen yeşil çay olup olmadığından emin olmak mümkün değildir.

Kan basıncını düzenliyor

Yeşil çayın uzun süreli kullanımı kan basıncı seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda kan basıncını düzenlemek için günde 3 bardak yeşil çay içilmesi elzem.

Kilo vermeye yardımcı

Yeşil çayda bulunan antioksidanlar metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybına yardımcı olurlar. Aynı zamanda yeşil çay yağ hücrelerini harekete geçirerek yağ yakımına da yardımcı olmaktadır.

Parkinson ve Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır

Alzheimer ve Parkinson insanlarda en sık görülen iki nörolojik hastalıktır. Parkinson hastalığı beyindeki dopamin üreten nöronların ölümüne neden olan bir hastalık çeşididir. Yapılan araştırmalarda, yeşil çayda bulunan bileşenlerin, nöronlar üzerinde çeşitli koruyucu etkilere sahip olabileceğini ve potansiyel olarak Alzheimer ve Parkinson riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Hafızayı güçlendirir

Yeşil çay vücuda faydalarının yanı sıra zihin sağlığı için de bulunmaz bir nimet. Yeşil çay, içerisindeki faydalı vitamin ve mineraller sayesinde unutkanlığı önler ve hafızanın güçlenmesine olanak tanır.

Tip 2 diyabet için yeşil çay

Yeşil çay ve diyabet arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar tutarsızdır. Bazıları çay içmeyenlere göre yeşil çay içenlere yönelik tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir, diğer çalışmalar ise yeşil çay tüketimi ve diyabet arasında hiçbir ilişki bulunmamıştır.

Kalp sağlığını koruyor

Harvard Tıp Okulu tarafından hazırlanan bir raporda yeşil çayın kalbi nasıl koruduğu ve hastalığı nasıl önlediği açıklanmıştır. Yapılan açıklamalarda Yeşil çayın, kalp hastalığına doğrudan katkıda bulunan kötü kolesterol seviyelerini düşürebileceğini söylüyorlar. Ancak yapılan çalışmaların çoğunda yeşil çay kapsülü kullanılmıştır.

Dikkatli tüketmekte fayda var!

Yeşil çay 4 ila 6 bardak arasında içildiğinde sinirlilik, baş ağrısı, uyku sorunları gibi problemlere yol açabilir. Yeşil çayda bulunan kafein aşırı tüketildiğinde kanama bozukluklarına da neden olabilir. Ayrıca yeşil çayın fazla tüketimi göz sorunları ve karaciğer hastalıklarını tetikleyebilir. Hamilelerin de yeşil çay tüketirken dikkatli olmasında fayda var.