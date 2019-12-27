Karın şişliği neden olur divertikül hastalığı sebebi olabilir!

Çoğu zaman basit bir gaz şişkinliği olarak düşündüğümüz ve önemsemediğimiz karın şişkinliğinin ardında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Karaciğer hastalıkları, bağırsak hastalığı ya da divertikül karın şişkinliğinin nedenlerinden bazıları. İşte karın şişkinliğinin ardında yatan hastalıklar!

İdrar yolu enfeksiyonları

İdrar yollarında meydana gelen enfeksiyonlar, çoğunlukla sık idrar çıkma, idrar yaparken yanma ve batma hissi şeklinde ortaya çıkar, karın ve bel bölgesinde, hatta bazen sırta doğru vuran ağrılara da neden olabilir. Bu belirtilere bazen, karında şişkinlik hissi de eşlik eder. Ateş yükselmesi, mide bulantısı, ürperme ve kusma gibi belirtilerle birlikte ortaya çıktığında, karın şişkinliği durumunda bir üroloğa danışmak gerekebilir.

Karaciğer hastalıkları

Alkol kullanımı, Hepatit-C ya da kansere bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer hastalıkları da karında şişkinliğe neden olabilir. Eğer kronik yorgunluk, vücutta sık görülen morarmalar veya sarılık gibi belirtiler karın şişkinliğine eşlik ediyorsa, karaciğer hastalıklarından biriyle alakalı olup olmadığını anlamak için bir iç hastalıkları uzmanına danışmalısınız.

İnflamatuar bağırsak hastalığı

Crohn Hastalığı olarak da adlandırılan inflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsakların genelini ve ince bağırsağı etkileyen; ishal, karın ağrısı ve ciddi şişkinliklere neden olabilen bir hastalıktır. Özellikle laktoz intoleransı bulunan kişilerde görülür. Bu hastalığa eşlik eden kronik gaz sorunu, şişkinliğin de asıl sebebidir. Eğer sürekli olarak gaz ve sindirim sorunları yaşıyorsanız, gerekli tahlilleri yaptırmalı ve bağırsaklarınızla ilgili her şeyin yolunda olup olmadığından emin olmalısınız.

Divertikül hastalığı

İç organlarda görülebilen minik keseciklere divertikül adı verilir. Bağırsakta görülen divertiküller, ‘divertiküloz’ adıyla bilinir. Bazı durumlarda bağırsakta görülen bu kesecikler iltihaplanabilir, bu durumda ise divertikülit olarak adlandırılır. Bağırsağın yapısını ve işleyişini etkileyen bu hastalık da karında şişlik belirtisinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kanser türleri

Karın bölgesinde yerleşen iç organlar (pankreas, bağırsak, rahim, yumurtalık gibi) kendine özgü kanserler geliştirebilirler ve bunların çoğu karında şişkinlik belirtisine neden olabilir. Aniden beliren şişkinlik şikâyeti eğer gün geçtikçe artıyorsa, en kısa sürede bir uzman hekime danışılmalıdır.

Psikolojik bozukluklar

Kronik stres varlığında kortizol hormonu vücutta gereğinden fazla salgılanır ve bu da sindirim hormonlarını etkiler. Stres ve kaygıya bağlı olarak görülen sindirim sorunları oldukça yaygındır ve herhangi bir fiziksel nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkan kronik şişkinlik hali, psikolojik sorunlara işaret ediyor olabilir.