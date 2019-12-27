Havucun faydaları neler vitamin eksikliğini gideriyor!

Havuç içerisinde; A, C, K ve B8 vitaminleri, pantotenik asit, folik asit, potasyum, demir, bakır ve magnezyum barındıran tam bir şifa kaynağıdır. Havuç, kanseri önlemeden, gözleri korumaya; vitamin eksikliğinden, kalp sağlığına vücuda pek çok yararı bulunuyor. İşte havucun daha önce duymadığınız faydaları!

Karaciğeri korur

Havuç, çevrenizde bulunan kimyasallardan vücudunuzu korur. Yüksek miktarda içinde barındırdığı A vitamini toksinleri vücudunuzdan atmada başarılıdır. Ayrıca safra sıvısı ve yağ birikmesini önler.

Bağışıklık güçlendirir

Lenf bezleri, damarlar, beyaz kan hücreleri, solunum yolu ve dalak gibi vücudun birden fazla parçasını kapsayan bağışıklık sisteminin güçlü olması için pek çok sebzede bulunmayan protein ve lifere ihtiyaç vardır. A, C, E, B vitaminleri ile demir, bakır ve çinko bakımından zengin olan havuç bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır.

Kanseri önler

Yapılan çalışmalar havucun akciğer, meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Kansere kalkan olan havucun düzenli tüketimi kanserden korunmak için önemli.

Yaşlanmayı geciktirir

Havuç içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yaşlanmayı yavaşlatır ve sağlıklı bir cilt görünümünü destekler.

Gözleri korur

Havuç beta karoten açısından zengindir. Bu sayede göz fonksiyonlarını geliştirir, görmeyi keskinleştirir ve göz kuruluğunu giderir.

Vitamin eksikliğine iyi gelir

Havucun içerisinde bulunan lif ve vitaminler sayesinde kişiyi vitamin eksikliğinden korumaya yardımcı oluyor.

Kilo vermeye yardımcı

1 orta boy havuç yalnızca 30 kaloridir ve yağ içermez. Bu özelliği sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.

Kalp dostu

Havuç gibi turuncu ve koyu sarı tonlarda sebzeleri düzenli olarak tüketenler de kalp ve damar hastalığı görülme oranının düştüğü belirtilmiştir.

Kanı temizler

Havuç içerisinde kanı temizleyen alkali elementler içerir.

Diş sağlığını korur

Ağızda bulunan bakterileri temizleyerek diş sağlığını korur.