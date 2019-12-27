Biberiyenin faydaları neler beyin sağlığını koruyor!

Biberiye içerisindeki zengin vitamin ve minerallerle insan vücuduna faydaları saymakla bitmeyen bir besin. Bu mucize besin beyin sağlığı için oldukça yararlı. Biberiye tüketerek sinir hücrelerinde oksidatif stresi ve aşırı uyarmayı azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. İşte biberiyenin daha önce duymadığınız faydaları!

Beyin işlevini geliştirir

Biberiyenin sağlık nedenleriyle belgelenmiş en eski kullanımlarından biri bilişsel bir uyarı olmasıdır. Hafıza performansını ve kalitesini arttırmaya yardımcı olmanın yanı sıra; Ayrıca uyanıklığı, zekayı ve odaklanmayı arttırdığı bilinmektedir.

Sindirim sistemine iyi gelir

Biberiye; iltihap giderici özelliğiyle mide ülseri, hazımsızlık ve bağırsak bozuklukları için doğal bir ilaç olarak kullanılır. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve kolit gibi bağırsak hastalıklarıyla mücadele edebilir.

Alzheimer’ı önlüyor

Biberiye beta-amiloid plakları önler ve Alzheimer, ataksi ve demansın ana nedenleri olan asetilkolinesterazı (AChE) baskılar.

Beyin sağlığını korur

Biberiyedeki karnosik asit nöroprotektif özelliklere sahiptir. Yapılan bir çalışma, sinir hücrelerinde oksidatif stresi ve aşırı uyarmayı azaltmaya yardımcı olduğunu ve sonuçta sinir sistemini koruduğunu göstermektedir.

Kanser

Bir dizi çalışma biberiye ekstraktının kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyebileceğini, böylece tümörlerin büyümesini durdurabildiğini göstermiştir. Yine diğer bir çalışma biberiyenin meme kanserini önlemeye yardımcı olduğunu, başka bir çalışmada da biberiye ile kolon kanseri hücre replikasyonu üzerinde benzer etkiler bulundu.

Saç uzaması

Biberiye yağı saç büyümesini arttırır, kellenmeyi önler, grileşmeyi yavaşlatır, kepeklenmeyi ve kuru saç derisini tedavi eder. 2015’DE yayınlanan bir çalışma; biberiye yağının, saç büyümesini artırarak androgenetik alopesi (kellik) vakalarını tedavi etme konusunda % 2’den daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kafa derisinin mikro sirkülasyonunu artırarak iyileşmeyi teşvik eder ve şampuanlamadan sonra saç kaybını azaltır.

Karaciğer hasarını önler

Biberiye, geleneksel tıpta karaciğerdeki koruyucu etkisi için kullanılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma, biberiye ve zeytin yaprağı ekstraktlarının karaciğer sirozunu azaltmada yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Stresi azaltıyor

Biberiyenin anti-depresan etkileri üzerine yapılan bir araştırma, yalnız bitki aromasının, ruh halini iyileştirmek ve zihni temizlemekle bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır. Kronik anksiyete ve depresyondan muzdarip olanlar üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır. Ayrıca, tükrük kortizol (stres hormonu) seviyesini azaltır, bu da vücuttaki gerilimi hafifletir.

Artrit ağrılarını giderir

Artritle ilişkili kas ve eklem ağrısını hafifletmek ve ayrıca dolaşımı iyileştirmek için biberiye içeren yağlar kullanılmıştır. Bazı erken araştırmalar biberiye, şerbetçiotu ve oleanolik asit içeren bir ürün almanın, artrit ile ilişkili ağrıyı azaltabileceğini göstermektedir.

Biberiye tüketiminde aşırıya kaçmamalı!

Biberiye genellikle düşük dozlarda alındığında güvenlidir. Bununla birlikte, aşırı derecede yüksek dozlar nadir olmasına rağmen ciddi yan etkileri tetikleyebilir.

Yan etkiler şunlardır:

Kusma

Spazmlar

Koma

Pulmoner ödem (akciğerlerde sıvı)

Yüksek dozda biberiye düşüklere neden olabilir; bu nedenle hamile kadınların biberiye tüketmeleri tavsiye edilmez.