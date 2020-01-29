Kronik yorgunluk sendromu nedir aşırı yorgunluk hissine neden oluyor!

Modern çağın getirdiği hastalıklardan biri olarak kabul edilen kronik yorgunluk sendromu, geçmek bilmeyen ve mutsuzluk hissine sebep olan rahatsızlığı tanımlamak için kullanılıyor. Kronik yorgunluğun altında yatan sebepler kesin olarak bilinmese de enfeksiyonlar ya da hormonal dengesizlikler hastalığın nedeni olabiliyor. Çağımızın hastalığı kronik yorgunluk hakkında bilinmeyenler haberimizde...

Kronik yorgunluk sendromu nedir?

Kronik yorgunluk sendromu (CFS), altta yatan herhangi bir tıbbi durum tarafından açıklanamayan aşırı yorgunluk ile bağlantılı karmaşık bir hastalıktır. Fiziksel veya zihinsel aktivite ile daha da kötüleşebilen yorgunluk, dinlenmeyle düzelmez.

Hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyor

Kronik yorgunluk sendromunun nedeni bilinmemektedir, ancak viral enfeksiyonlardan psikolojik strese kadar birçok teori bulunuyor. Bazı uzmanlar kronik yorgunluk sendromunun bir faktörler kombinasyonu tarafından tetiklenebileceğini düşünüyor.

Kronik yorgunluk belirtileri

Aşırı yorgunluk

Bellek veya konsantrasyon kaybı

Boğaz ağrısı

Boyun veya koltuk altınızda büyümüş lenf düğümleri

Açıklanamayan kas veya eklem ağrısı

Baş ağrısı

Dinlendirici olmayan uyku veya uyku bozuklukları

Fiziksel veya zihinsel egzersizden sonra 24 saatten fazla süren aşırı yorgunluk

Yorgunluk, enfeksiyonlar veya psikolojik bozukluklar gibi birçok hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Genel olarak, kalıcı veya aşırı yorgunluğa sahipseniz, hekiminize muhakkak başvurun.

Kronik yorgunluk sendromu nedenleri

Kronik yorgunluk sendromu olan kişiler, normal egzersiz ve aktivite sürelerine bile aşırı duyarlı görünmektedir. Bu neden bazı insanlarda görülür ve bazılarında hala bilinmemektedir. Bazı insanlar da bu bozukluğa yatkın olarak doğabilirler, bu da daha sonra bir etkenler kombinasyonu tarafından tetiklenir. Potansiyel tetikleyiciler ise şunlardır:

Bağışıklık sistemindeki sorunlar

Kronik yorgunluk sendromu olan kişilerin bağışıklık sistemleri zayıflamış gibi görünür ancak bu bozukluğun aslında bozukluğa neden olup olmadığı belirsizdir.

Hormonal dengesizlikler

Kronik yorgunluk sendromu olan kişilerde bazen hipotalamus, hipofiz bezleri veya adrenal bezlerde üretilen hormonların anormal kan düzeyleri bulunur. Fakat bu anormalliklerin önemi hala bilinmemektedir.

Viral enfeksiyonlar

Bazı insanlar viral bir enfeksiyon geçirdikten sonra kronik yorgunluk sendromu geliştirdiklerinden, araştırmacılar bazı virüslerin bu bozukluğu tetikleyip tetikleyemeyeceğini sorguluyorlar. Şüpheli virüsler arasında Epstein-Barr virüsü, Human herpesvirus 6 ve Murin lösemi virüsü (MLV’ler veya MuLV’ler), bulunur.