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Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın İstanbul'da yakalandı
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Uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül 2019 tarihinden beri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın, İstanbul'da gözaltına alındı.

Yasadışı bir şekilde Türkiye'de kaldı 

Uyuşturucu kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo (33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Türkiye'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo'nun, vize süresinin dolmasına rağmen yasa dışı bir şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği belirlendi.

Kırmızı bültenle aranıyordu 

İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 Kaynak: DHA

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