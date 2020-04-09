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Dış kulak iltihabı nedir kulakta kaşıntı belirtilerinden!

Dış kulakta ortaya çıkan iltihaplanmalar, dış kulak yolunda kaşıntılarla kendini gösteriyor. İşte dış kulak iltihabı hakkında tüm merak edilenler...

Dış kulak iltihabı nedir kulakta kaşıntı belirtilerinden!
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Yüzücülerde sık görüldüğü için yüzücü kulağı olarak da adlandırılan dış kulak iltihabı, kulağın dış kulak yolu olarak adlandırılan bölümünde ortaya çıkan iltihabi durumdur. Rahatsızlığın en yaygın nedeni ise kulak kanalı cildini istila eden bakterilerdir. Şiddetine göre değişiklik gösteren hastalığın belirtileri ise hafif vakalarda kulakta kaşıntı, berrak kokusuz akıntı gibi şikayetler oluyor. İşte dış kulak iltihabı hakkında merak edilen tüm bilgiler!

Dış kulak iltihabı nedir? 

Dış kulak iltihabı ya da otitis externa, kulak kepçesi ile kulak zarı arasındaki tüp olan dış kulak kanalının iltihaplanması durumudur. Genellikle "yüzücü kulağı" olarak adlandırılır; çünkü suya tekrar tekrar maruz kalmak kulak kanalını iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale getirir.

Dış kulak iltihabı belirtileri

Dış kulak iltihabında görülen belirtiler genellikle başlangıçta hafiftir. Ancak enfeksiyon tedavi edilmezse veya başka alanlara yayılırsa daha ciddi belirtilerle karşılaşılabilir.

- Dış kulak yolunda kaşıntı
- Kulakta kızarıklık
- Kulak kepçesini çekmekle artan rahatsızlık hissi
- Kulaktan berrak, kokusuz bir akıntı olması

Dış kulak iltihabı neden olur?

Dış kulak iltihabına neden olan ana faktör nem maruziyetidir. Yüzme, çok sık banyo yapmak veya çok sık duş almak dış kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Kulak kanalının içinde kalan su, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Otitis eksterna en sık enfeksiyonlar nedeniyle gelişir. Enfeksiyonlar bazen mantar ya da virüs kaynaklı olmasına rağmen en sık olarak su ya da toprakta bulunan bakteriler tarafından oluşturulur. 

Dış kulak iltihabı tedavisi

Çoğu olguda iltihabın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak, tedavi için aşağıdaki bileşenlerin kombinasyonunu içeren kulak damlaları kullanılır:

- Kulağın normal antibakteriyel ortamını geri kazanmaya yardımcı olan asidik çözeltiler
- İltihabi durumu azaltmak için steroidli damlalar
- Bakterilere karşı savaşmak için antibiyotik içeren damlalar
- Daha ciddi bakteriyel enfeksiyonlarda ağızdan antibiyotik tedavisi
- Mantarın neden olduğu bir enfeksiyonla savaşmak için antifungal ilaçlar

Bunlara ek olarak kulak ağrısı için ağrı kesici ilaçlar reçete edilebilir. Kulakta cilt altı irin toplanması varsa steril bir iğne ile delinerek boşaltılması gerekebilir.

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