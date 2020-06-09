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Menisküs belirtileri neler merdiven inip çıkarken diz ağrısı yapıyor!

Oturup kalkarken, merdiven inip çıkarken oluşan diz ağrısı şikayetinizin arkasında menisküs olabilir. İşte menisküsle ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler!

Menisküs belirtileri neler merdiven inip çıkarken diz ağrısı yapıyor!
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En sık rastlanan eklem yaralanmalarından biri olan menisküs, belli bir yaştan sonra vücudun yıpranmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Gençlerde ise spor kazalarında meydana geliyor. Yaşam kalitesini etkileyen bir rahatsızlık olan menisküs, çeşitli yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Peki menisküs nedir? Neden olur? Nasıl tedavi edilir? İşte menisküsle ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtları...

Menisküs nedir?

Menisküs, dizde bulunan hilal veya “c” şeklinde bir kıkırdak diskine verilen addır. Her dizde iki menisküs bulunur. Menisküsümüz, eklem kıkırdağı dediğimiz dizimizde sahip olduğumuz başka bir kıkırdak tipindeki stresi en aza indirmek için adeta bir yastık işlevi görür. Eklem kıkırdağı, eklemler içindeki kemiklerimizin uçlarını kaplar. Eklem kıkırdağını koruyarak, menisküs artrit başlangıcını önlemeye yardımcı olur.

Menisküsler sıklıkla çarpma-düşme (travma) sonucu yaralanırlar ve yine sıklıkla genç sporcularda görülür. Ancak yaşlı hastalarda da kireçlenmeye bağlı yırtıklar görülmektedir. En sık oluş mekanizması ayak yerde sabitken vücudun diz üzerinde dönmesi şeklindedir. Arabaya iniş binişler sırasında yere basan ayak tarafında veya topa vole vururken yerde kalan ayak tarafında olur.

Menisküs belirtileri

Menisküs yırtığının en yaygın belirtisi ağrı ve şişliktir. Merdiven inip çıkarken, oturup kalkarken veya yokuş inip çıkarken dizlerde oluşan ağrılar menisküste oluşan hasarın ilk sinyallerini vermeye başlıyor. Dizde kilitlenme şeklinde olan dizin tam açılamaması veya kapatılamaması durumu da eşlik edebilecek bulgulardandır. Bu yırtılan menisküsün eklem hareketlerine engel olduğunu gösterir. Menisküs üzerinde basmayla hassasiyet, eklemden hareketler sırasında ses gelmesi, ani batıcı ağrı olası diğer bulgulardır.

Menisküs tedavisi nasıl olur?

Menisküsün tedavisinde genç yaşta kıkırdak yapıların korunması ve ileride eklem harabiyetinin önüne geçmek amaçlanır.

Düşük dereceli yırtıklarda muayene ve tanı işlemlerinin ardından doktorun önerdiği ilaç ve egzersizlerle menisküslerde oluşan hasar giderilebiliyor. Bu egzersiz ve ilaçların yanı sıra hastaların belli bir süre istirahat etmesi gerekiyor. Menisküs fizik tedavi ile iyileştirilebilir olduğunda, doktorun vermiş olduğu egzersiz programına sadık kalmak iyileşme sürecinde büyük bir önem taşıyor. Aksi takdirde düşük dereceli yırtıklar ilerleyerek cerrahi tedavi gerektirebiliyor. Fizik tedavinin etkili olması içinse en az 1,5 aylık bir egzersiz planına ihtiyaç duyulabilir. 

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