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Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la olan fotoğraf sosyal medyayı salladı!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la aynı karede olduğu fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la olan fotoğraf sosyal medyayı salladı!
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Bir süredir yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya ve 47 yaşındaki Cem Yılmaz çifti, sosyal medyayı salladı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la çekilmiş fotoğrafını ilk kez kişisel hesabından yayınladı. 

Pozları sosyal medyayı salladı

Komedyen Cem Yılmaz'dan sonra bu kez Serenay Sarıkaya, birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'la tatilde çektiği bir selfieyi paylaşan güzel oyuncuya takipçileri büyük ilgi gösterdi. Sarıkaya'nın siyah kalp koyarak paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni yağarken, ilk yorum Demet Akalın ve Ezgi Mola'dan geldi.

Havuz pozlarının kaldırılma talebi reddedildi

Şubat ayında başlayan ilişkileriyle magazine damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Bodrum'da basın mensuplarına görüntülendi. İkilinin havuzdaki samimi halleri dikkat çekerken, Cem Yılmaz çekimi yapanlar hakkında dava açacağını duyurdu. Havuz fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılması için mahkemeye başvuran ünlü komedyenin erişim engeli talebi ise reddedildi.

 

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