1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'ın yeni hesabı da kapandı gücüm kalmadı!

Mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın geçtiğimiz gün Instagram hesabı kapatıldı. Takipçisine hakaret ettikten sonra yoğun şikayet alan Duymaz, hesabını kaybettikten sonra Instagram'da bir kez daha hesap açtı ancak bu hesabı da kapatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Duymaz, "Artık gücüm yetmeyecek" dedi.

''Galiba artık gücüm yetmeyecek''

Taha'nın sözleri pahalıya patladı ve Instagram hesabı kapatıldı. Bu gelişme sonrası bir hesap daha açan Taha Duymaz, bir darbe daha yedi ve ikinci hesabı da kapatıldı. Duymaz, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni açtığım hesabı da kapattılar galiba artık gücüm yetmeyecek" dedi.

"Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı" demişti

Instagram hesabının kapatılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Duymaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin."

Peki Taha Duymaz kimdir?

Sosyal medyanın yeni fenomeni 17 yaşındaki Taha Duymaz Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde yaşıyor ve yemek videoları çekiyor. Annesi ve babası kronik rahatsızlık yüzünden çalışamayan Taha'nın 12 tane de kardeşi var. Geçim kaynakları ise devletten aldıkları 800 TL.