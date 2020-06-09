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Fransız askı ile yüz germe ameliyatı nedir işte tüm merak edilenler!

Dünyada gençleşmede ameliyatsız işlemler artık revaçta. İnsanlar artık geri dönüşümü olmayan işlemlerden korkuyor.

Fransız askı ile yüz germe ameliyatı nedir işte tüm merak edilenler!
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Medikal Estetik Hekimi olan Dr. Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi.   Dünyada gençleşmede ameliyatsız işlemler artık revaçta. İnsanlar artık geri dönüşümü olmayan işlemlerden korkuyor. İyileşme süresi herkes için çok önemli. Gençleşme uygulamasının işine ya da yaşamına engel olması, olası komplikasyonlar ve tekrar opere olma riski artık herkesi düşündürüyor. Teknolojinin ilerlemesi ve gençleşme uygulamalarında alternatif işlemlerin sayısının artması ve kısa süre içerisinde yüz güldüren uygulama sayılarının artması, bu işlemlere artık daha fazla insanın başvurmasına neden oldu. Artık kendine bakan kadın ya da erkek estetik kliniklerine başvurup, öğlen arası gibi kısa bir sürede tedavilerini yaptırıp tekrar işlerinin başına dönebiliyorlar.

İp uygulamaları artık her geçen gün artıyor 

İp uygulamaları artık her geçen gün artıyor. Hem yüz hem vücutta geniş bir kullanım alanının olması popülerliğini artırdı. Ameliyatsız burun düzeltme, yüz kaldırma, gıdı düzeltme, boyun gençleştirme, dekolte gençleştirme, kaş kaldırma (fox eyes, cat eyes...), meme kaldırma, popo kaldırma, genital bölge rejüvenasyonu, saçlı deri kalitesini artırma, kol sarkmalarında, bacak sıkılaştırmada, selülit onarımında, el gençleştirmede, gözaltı gençleştirmede, dudak şekillendirmede kullanılır. Fransız askı ile yüz ve boyunda ve vücudun birçok yerinde çok iyi toparlama ve kaldırma yapılabilir. İplerin erimesi sırasında vücudun verdiği iyileşme cevabının uzun olması, etkinin kalıcılık süresini de artırır.

İşte İple Tedavi Yaptırmanız İçin 7 Neden ?

1-Kesi ya da dikiş yok
2-İz yok, skar riski yok
3-İyileşme süresi kısa, sosyal yaşamı engellemez, işinizden alıkoymaz
4-İp uygulama cildinizi gençleştirir, ameliyat cildi gençleştirmez
5-Tekrar tekrar yaptırabilirsiniz
6-Ameliyata göre daha az para ödersiniz
7-Ameliyatlara bağlı olabilecek komplikasyon risklerinin olmaması
8-Asimetri gibi durumların kolaylıkla düzeltilebilmesi  

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