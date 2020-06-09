Diş eti kanaması neden olur kan damalrının artması neden oluyor!

Diş eti kanaması oldukça can sıkıcı bir durumdur. Son derece rahatsız edici olan bu problem erken teşhis edilmediğinde ve gerekli olan tedavi yapılmadığında kemik erimelerine ve diş kayıplarına yol açmaktadır. Peki diş eti kanaması neden olur? Nasıl tedavi edilir? Tüm merak edilenleri Diş hekimi Dr. Umut Şimşek'ten öğrendik.

Kan damarlarının artmasından dolayı ortaya çıkıyor

Ağız bakımı diş fırçası, diş ipi, arayüz fırçası ve ağız gargaraları ile sağlanır. Aslında burada amaç, gıda artıkları ile ağız içindeki bakterilerin birleşmesini engellemektir. Eğer ağız bakımı sağlanmaz ise diş plağı denilen mikrobiyal dental plak oluşur. Bu yapı, normalde diş yüzeyine ait olmayan bir yapıdır. Plak oluştuğu zaman diş taşı formuna dönüştüğünde de dişetlerinde reaksiyon başlar. Enfeksiyon oluştuğunda dişetlerinde değişimler görülür. Bunlar şişlik, ödem, ağrı, renk değişikliği ve kanamadır. Kanamanın nedeni dişetindeki kan damarlarının sayısının artmasından ileri gelir. Yani vücut orada bir nevi savaş hadisesi başlatır. Savaş için vücüdu koruyan savunma hücreleri kan yoluyla iltihabi bölgeye gelir.

Kemik erimesine yol açabilir

Kanama spontan kanama ve travmaya bağlı kanama olarak 2 şekilde görülür. Spontan kanama kendiliğinden görülen kanamadır ve dişte herhangi bir uyaran olmadan yoğun enfeksiyon varlığında görülen kanamadır. Bu vakalarda ileri derecede kemik erimelerine de rastlamak mümkündür. Travmaya bağlı kanama ise fırçalama ve yeme-içme sonrası görülen kanamadır. Bu da enfeksiyon belirtisidir.

Tedavi edilmezse diş kayıplarına yol açar

Bazı durumlarda dişeti çekilmesine bağlı gıda sıkışması olabilir. Burada hastanın kürdan gibi travmatik uygulamaları nedeniyle de kanama görülebilir. Aslında bu durum da dişeti hastalığınım habercisidir çünkü sağlıklı dişetinde çekilme görülmez. Dişeti kanaması dişeti hastalığının habercisi olduğu için mümkün olan en kısa zamanda diş hekimi tarafından hasta muayene edilmeli ve değerlendirilerek tedavi planı hazırlanmalıdır. Tedavi edilmeyen ve sadece antibiyotiklerle geçiştirilen dişeti kanaması ileride kemik erimesi ve diş kayıplarına sebebiyet verebilir.

