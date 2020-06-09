search menu
search
close

Küçük bazlama nasıl yapılır? Tek lokmalık kahvaltıyı kaçırmayın!

Kahvaltıda tek lokmalık ağzınıza atabileceğiniz küçük bazlama yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik!

Küçük bazlama nasıl yapılır? Tek lokmalık kahvaltıyı kaçırmayın!
-A A+

Sabah kahvaltılarınıza dahil edebileceğiniz tek lokmalık küçük bazlama tarifini elmaelma.com okurlarıyla paylşaıyoruz. Sabah kahvaltıda hem pratik bir şekilde hem de oldukça doyurucu olan küçük bazlamalar ile sabah kahvaltılarınızı neşelendirebilirsiniz. Evde küçük bazlama yapmanın en kolay adımlarına göz atarak evde küçük bazlama yapabilirsiniz!

Malzemeler; 1/2 paket yaş maya, 3,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1/2 su bardağı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Ilık sütün 2 yemek kaşığıyla mayayı çözdürün ve 10 dakika bekletin. Unu bir kaba eleyin. Tuz hariç tüm malzemeyi ilave edin. En son aktive olmuş mayayı ekleyerek mayanın tüm hamura karışmasını sağlayın. En son tuzu ekleyin ve homojen bir kıvam oluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Bu noktada hamura un ilave edebilirsiniz. Ancak hamurunuzun ele yapışmayan fakat yumuşacık bir kıvamı olması gerekmekte.

Bu bilginin ışığında un ve süt oranını ayarlayabilirsiniz. Hamurunuz kıvam aldıktan sonra unlu tezgah üzerine yumurta büyüklüğünde bezelere ayırarak 30 dakika mayalandırın. Mayalanan hamurlara bastırarak düzgün yuvarlaklar elde edin. Tavanızı ısıtın ve hazırladığınız mini bazlamaları önlü arkalı iyice pişirdikten sonra kahvaltı sofralarınıza dahil edebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Merdiven inip çıkarken diziniz ağrıyorsa dikkat! Merdiven inip çıkarken diziniz ağrıyorsa dikkat!
Hastalıklar
Bodrum'da tatil yapan Serenay ve Cem çifti aşka geldi! Bodrum'da tatil yapan Serenay ve Cem çifti aşka geldi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla olay poz!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Bülent Ersoy'un yatakta bastığı eşi kimdir? 2 kocası da...
Bülent Ersoy'un yatakta bastığı eşi kimdir? 2 kocası da...
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Yeşilçam'ın gözde oyuncusu bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyor!
Beyaz perdede gördüğümüz en seksi 10 kötü kadın!
Beyaz perdede gördüğümüz en seksi 10 kötü kadın!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Ünlü modelin makyajsız hali takipçilerini korkuttu!
Önceki Haberler
Serenay'dan sevgilisi Cem'le ilk paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu!
Serenay'dan sevgilisi Cem'le ilk paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu!
Öpüşmenin bu faydasını daha önce hiç duymadınız!
Öpüşmenin bu faydasını daha önce hiç duymadınız!
Leziz mi leziz: Fırında kaşarlı mantar
Leziz mi leziz: Fırında kaşarlı mantar
Akdeniz mutfağından: Finike muz tatlısı
Akdeniz mutfağından: Finike muz tatlısı
Dostluk bitiyor mu? Nisa, Cemal Can'a ateş püskürdü!
Dostluk bitiyor mu? Nisa, Cemal Can'a ateş püskürdü!
Kilo vermenin hızlı ve sağlıklı yolu: Aralıklı oruç diyeti
Kilo vermenin hızlı ve sağlıklı yolu: Aralıklı oruç diyeti
Acun dede oluyor! Kızının hamilelik pozuna beğeni yağdı!
Acun dede oluyor! Kızının hamilelik pozuna beğeni yağdı!
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinisini eleştirenlere sert çıktı!
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinisini eleştirenlere sert çıktı!
Yorumlar