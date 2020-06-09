Küçük bazlama nasıl yapılır? Tek lokmalık kahvaltıyı kaçırmayın!

Sabah kahvaltılarınıza dahil edebileceğiniz tek lokmalık küçük bazlama tarifini elmaelma.com okurlarıyla paylşaıyoruz. Sabah kahvaltıda hem pratik bir şekilde hem de oldukça doyurucu olan küçük bazlamalar ile sabah kahvaltılarınızı neşelendirebilirsiniz. Evde küçük bazlama yapmanın en kolay adımlarına göz atarak evde küçük bazlama yapabilirsiniz!

Malzemeler; 1/2 paket yaş maya, 3,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1/2 su bardağı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Ilık sütün 2 yemek kaşığıyla mayayı çözdürün ve 10 dakika bekletin. Unu bir kaba eleyin. Tuz hariç tüm malzemeyi ilave edin. En son aktive olmuş mayayı ekleyerek mayanın tüm hamura karışmasını sağlayın. En son tuzu ekleyin ve homojen bir kıvam oluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Bu noktada hamura un ilave edebilirsiniz. Ancak hamurunuzun ele yapışmayan fakat yumuşacık bir kıvamı olması gerekmekte.

Bu bilginin ışığında un ve süt oranını ayarlayabilirsiniz. Hamurunuz kıvam aldıktan sonra unlu tezgah üzerine yumurta büyüklüğünde bezelere ayırarak 30 dakika mayalandırın. Mayalanan hamurlara bastırarak düzgün yuvarlaklar elde edin. Tavanızı ısıtın ve hazırladığınız mini bazlamaları önlü arkalı iyice pişirdikten sonra kahvaltı sofralarınıza dahil edebilirsiniz.