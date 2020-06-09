Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı!

Mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz'ın geçtiğimiz gün kapatılan hesabı tekrar erişime açıldı. Duymaz, sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yaparak, "Abilerim, ablalarım hesabım açıldı. Destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Hesabı yeniden açıldı

Fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Duymaz, 1,3 milyon takipçisi olan hesabının yeniden açılması için form doldurup, başvuru yaptı. Duymaz'ın yaptığı başvurunun ardından, hesabı yeniden kullanıma açıldı. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden açıklama yapan Taha Duymaz, "Abilerim, ablalarım hesabım açıldı. Destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.