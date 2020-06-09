Esra Akkaya kimdir aynı maskeyi defalarca kullanınca enfeksiyon kaptı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü. Salgından kendini korumak isteyen her vatandaşta kendisini karantinaya aldı. Kendini karantinaya alan isimlerden biri de ünlü oyuncu Esra Akkaya. İngiltere'den Türkiye'ye gelen Akkaya, Instagram hesabından yaptığı bir canlı yayında, tek kullanımlık maskeyi defalarca kullandığı için göz yaşı yolu iltihabı olduğunu açıkladı. Sağlığından olan oyuncu, ''Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum" diyerek takipçilerini uyardı.

''Aman diyeyim dikkat edin''

Takipçilerini benzer hataya düşmemeleri konusunda uyaran Esra Akkaya, "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum" dedi.

''Çok ciddi riskleri var''

Vatandaşları maske kullanımı konusunda uyaran Esra Akkaya, "Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

''Maskenin faydası var ama ciddi riskleri de var''

50 yaşındaki oyuncu, "Ben maske takmam gereken bir yere, alışverişe bile gitmemeye çalışıyorum. Çok az gidiyorum. Aslında denize girmek belki çok iyi gelecek bir şey bu aşamada, ama galiba plajda da maske takılıyormuş o yüzden hiç denemedim. Maskenin herhalde bir sürü faydası var ama ciddi riskleri de var" ifadelerini kulandı.

Peki Esra Akkaya kimdir?

Esra Akkaya, 1970, İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Kendisi gibi oyuncu Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya adında ikiz kardeşleri vardır.Mahallenin Muhtarları dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınan Akkaya, 1983 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'yla sanat hayatına atılmıştır. 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı öğrenimi sırasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda rol almıştır. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun "Bedava mı Sandın" ve "Prometheus" adlı oyunlarında oynamıştır. Antalya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde da çalışan Akkaya, tiyatro dışında çeşitli TV dizileri ve filmlerde yer almıştır.1994 yılında yazmış olduğu "Bu Masal Bizim" adlı çocuk oyunu Akdeniz Kültürleri Vakfı'nca sahnelenmiştir.2010 yılında kardeşleri Kaya Akkaya ve Sarp Akkaya ile beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.