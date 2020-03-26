Instagram'dan konser veren Sıla canlı yayını kapatamayınca panikledi!

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün yayılması için harekete geçen yetkili isimler, vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi. Ünlü isimler de evlerinden hayranlarına konser vererek bir nebzede olsa can sıkıntılarını gidermeye başladı. Bu isimlerden biri deyeni dünyaevine giren Sıla Gençoğlu oldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Sıla, yayını kapattığını zannederek yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yayını kapattıpını zannetti

Canlı yayın yapan şarkıcı konser bitiminde hayranlarına veda ettikten sonra yayını kapattığını sandı. Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla'nın canlı yayının devam ettiğini görünce panik oldu. Bu anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Evden çıkamayan hayranlarına konser verdi

Geçtiğimiz gün Yalın ile evden canlı olarak düet yapan ve büyük beğeni toplayan Sıla, önceki akşam yeniden sevenleriyle biraraya geldi.

İşte Sıla'nın canlı yayında yaşadığı talihsiz kazadan görüntüler: