search menu
search
close

Instagram'dan konser veren Sıla canlı yayını kapatamayınca panikledi!

Instagram'dan canlı yayın yaparak konser veren Sıla, yayını kapattığını zannedip yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram'dan konser veren Sıla canlı yayını kapatamayınca panikledi!
-A A+

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün yayılması için harekete geçen yetkili isimler, vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi. Ünlü isimler de evlerinden hayranlarına konser vererek bir nebzede olsa can sıkıntılarını gidermeye başladı. Bu isimlerden biri deyeni dünyaevine giren Sıla Gençoğlu oldu. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Sıla, yayını kapattığını zannederek yaptığı hareketle  sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Yayını kapattıpını zannetti 

Canlı yayın yapan şarkıcı konser bitiminde hayranlarına veda ettikten sonra yayını kapattığını sandı. Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla'nın canlı yayının devam ettiğini görünce panik oldu. Bu anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. 

Evden çıkamayan hayranlarına konser verdi 

Geçtiğimiz gün Yalın ile evden canlı olarak düet yapan ve büyük beğeni toplayan Sıla, önceki akşam yeniden sevenleriyle biraraya geldi. 

İşte Sıla'nın canlı yayında yaşadığı talihsiz kazadan görüntüler:

Instagram'dan konser veren Sıla canlı yayını kapatamayınca panikledi!Instagram'dan konser veren Sıla canlı yayını kapatamayınca panikledi!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı! Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı!
Magazin
Günde 1 bardak maden suyu içmenin bu faydası şaşırtıyor! Günde 1 bardak maden suyu içmenin bu faydası şaşırtıyor!
Organik
En Güncel Galeriler
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Günün bombası: Boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü!
Günün bombası: Boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Fenomen Tıp öğrencisi Berika'nın estetiksiz hali görenleri şoke etti!
Fenomen Tıp öğrencisi Berika'nın estetiksiz hali görenleri şoke etti!
Önceki Haberler
Baraj dizisinin yıldızından bornozlu paylaşım! Rekor kırdı!
Baraj dizisinin yıldızından bornozlu paylaşım! Rekor kırdı!
Burak ve Fahriye'den karantina pozu! Beğeni rekoru kırdı!
Burak ve Fahriye'den karantina pozu! Beğeni rekoru kırdı!
Kahvaltıda ne yapacağım diyenler için mantarlı omlet!
Kahvaltıda ne yapacağım diyenler için mantarlı omlet!
Önce iç çamaşırıyla dans etti sonra hesabını kapadı!
Önce iç çamaşırıyla dans etti sonra hesabını kapadı!
İşte seks sürenizi uzatacak en etkili yollar!
İşte seks sürenizi uzatacak en etkili yollar!
İspanya'nın enfes tadı: Churros tarifi
İspanya'nın enfes tadı: Churros tarifi
Parmak ısırtan tarif: Pratik cordon bleu
Parmak ısırtan tarif: Pratik cordon bleu
Aman dikkat! Göğüs ve karın ağrısı bu hastalığın belirtisi!
Aman dikkat! Göğüs ve karın ağrısı bu hastalığın belirtisi!
Yorumlar