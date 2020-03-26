Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı sosyal medyadan duyurdu!

2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şarkıcının mutluluğu kısa sürdü. Ortaç, Seçil Gür ile ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine ve basına duyurdu.

''Anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir''

Yaklaşık bir buçuk ay önce Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı evliliğe sıcak baktığını söylemişti

Serdar Ortaç ve Seçil Gür verdikleri röportaj da evlilik konusunda anlaşmazlığa düşmüştü. Seçil Gür evlilik için şu an çok erken derken Serdar Ortaç evliliğe daha sıcak baktığını söylemişti.