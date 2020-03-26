Karantinada olan Yasmin Erbil küvette köpük banyosu yaptı

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve 21 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını Türkiye'ye sıçradı. Virüsten korunmak isteyen ünlü isimler evlerinden çıkmıyor. O isimlerden biri de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'idi. Erbil'in kızı banyoda çektiği pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Küvet pozları sosyal medyayı salladı

Son olarak Magazin Hattı isimli programda sunuculuk yapan Yasmin erbil, renkli hayatı ve cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Yasmin Erbil, son olarak evinin banyosundan fotoğrafını paylaştı. Erbil, "Çıkmayacağım" diyerek peş peşe fotoğraflarını paylaştı.

Peki Yasmin Erbil kimdir?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır.1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek reklam yüzü ve oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir.