Ceza yıllar sonra itiraf etti İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım

Türkçe Rap'in önemli isimlerinden Ceza, müziğe olan tutkusu, kariyerine başlangıç öyküsü, karşılaştığı zorlukları ve Türkçe Rap'in dünü, bugünü ve yarınını Red Bull Music Festival İstanbul'da katılımcılarla buluşarak anlattı. Sanatçı, ilk albümünü yayınlayabilmek için kendisinin yıllarca biriktirdiği albüm koleksiyonunu satmak durumunda kaldığını belirterek "Müzik yapabilmek uğruna müziği harcadım" dedi. Ünlü rapçi itirafıyla alkış topladı.

''İlk albümüm için 4 binden oluşan arşivimi sattım''

Müzikseverlere, 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında müzik şöleni yaşatan Red Bull Music Festival İstanbul'a ev sahipliği yapan 'Red Bull House of Music' çatısı altında Türkçe Rap'in önemli ismi Ceza, takipçileriyle buluşmuştu. Red Bull'un resmi sitesinde gerçekleşen 'Ceza ile bir Sohbet' başlıklı söyleşide konuşan sanatçı, müziğe olan tutkusunu babasının müziğe olan ilgisiyle keşfettiğini belirtti. İlk albümünü yayınlayabilmek için kendisinin yıllarca biriktirdiği albüm koleksiyonunu satmak durumunda kaldığını anlatan Ceza, "Nefret albümümü çıkarabilmek için 3-4 bin albümden oluşan müzik arşivimin tamamını elden çıkardım. Bir başka deyişle müzik yapabilmek uğruna müziği harcadım" diye konuştu.

''Klasik müzikten rock müziğe kadar ilgim var''

Kendisinin diğer müzik türlerine de hayatı boyunca aşina olduğunu, klasik müzikten heavy metale, rock müziğe ve daha birçoğuna büyük ilgi duyduğunu belirten sanatçı, 90'lı yıllarda kendi yaptığı müziğin, ana akım ve rock mecrası tarafından dışarıda bırakıldığını ifade etti. Ceza, "Yeni yeni adımızı duyurmaya, konserlere çıkmaya başladığımızda Türkiye'de rap müziğe kötü gözle bakılıyordu. Rock müzik odağındaki bir festivalde yer aldığımız zaman ötekileştiriliyor, dışlanıyorduk. Bugün ise birçok müzik türü aynı festival çatısı altında toplanabiliyor, her katılımcı tarafından saygıyla dinlenebiliyor ve herkes birbirinin müzik zevklerine saygı gösterebiliyor" dedi. Bunlara ek olarak kendisinin dünyanın birçok yerinden takip ettiği sanatçıyla düet ve iş birlikleri geliştirebilmek için çaba gösterdiğini ve yılmadan girişimlerde bulunduğunu anlatan sanatçı, bu emeklerinin karşılığında ilk yurt dışı konserini İsveç'te verdiğini dile getirdi.

''Her şeyi bizimle yaşadıkları için bizimle öğrendiler''

Müzik kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak 'Rapstar' albümünü çıkardığı 2004 yılına işaret eden sanatçı, "Cartel'den sonraki en yüksek satışa ulaşan albüm. Bana hem müzisyen olarak daha ağır olmam gerektiğini öğretti, beni olgunlaştırdı. Hem de müziğimle büyük kitlelere ulaşabileceğimi, bana kendi gücümü gösterdi. Türkçe Rap'in artık giderek yerini kanıtladığı dönemdi. Katıldığımız televizyon programlarının telefonları kilitlenir hale gelmişti, reytingler tavan olurdu. Her şeyi ilk kez bizimle yaşadıkları için bizimle öğrendiler. Yapımcılar peşimizden koşmaya başladı" sözlerini kullandı.

''Yıllarca emek verdik''

Bunlara ek olarak bu başarısında rol oynayan şeyin yıllarca verdiği emekler olduğunu vurgulayan sanatçı, "Kimse sanmasın ki biz bir anda parladık. Müzikal geçmişimizde yıllarca emek verdik, ter döktük. Hiç kimse bir anda meşhur olmuyor. Bir anda meşhur olan da malum kalıcı olamıyor. Bu yüzden müziğe ilgili olan herkese tavsiyem, müzik kulağını geliştirebilmek için devamlı araştırmaları ve dinlemeleri. Hiçbir iş kolay değildi. İnsan kendisine karşı eleştirel olmalı ve bu eleştirileri de karşılayabilmek için azimli olmak gerekiyor" dedi.